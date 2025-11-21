"Ми пам'ятаємо Волинь": УЄФА оштрафував польську “Легію” за провокації вболівальників на матчі проти “Шахтаря”
Київ • УНН
УЄФА оштрафував польську "Легію" на 25 тис. євро через банер про Волинську трагедію та образливі вигуки фанатів під час матчу Ліги конференцій проти "Шахтаря". Посол України в Польщі Василь Боднар засудив провокації польських вболівальників.
УЄФА оштрафував польську "Легію" на 25 тис. євро за за провокації вболівальників на матчі 2 туру Ліги конференцій проти "Шахтаря", коли фанати польського клубу пронесли на стадіон банер про Волинську трагедію з написом "Ми пам'ятаємо Волинь" та викрикували образи на адресу УПА, Степана Бандери та Донецька. Про це пише Gol24, передає УНН.
Варшавська "Легія" отримала штраф за матч Ліги конференцій проти "Шахтаря" (Донецьк) який відбувся на стадіоні "Вісла" (Краків)
Зазначається, що "Легія" має сплатити 25 тис. євро за банери, які "не відповідають духу спортивної події".
Доповнення
Під час поєдинку другого туру Ліги конференцій між донецьким "Шахтарем" та варшавською "Легією, в якому "гірники" поступилися на останніх секундах, ультрас "Легії" намагалися пронести на трибуни стадіону банер про Волинську трагедію з написом "Ми пам'ятаємо Волинь".
Під час поєдинку вболівальники "Легії" викрикували: "Ї***и УПА та Бандеру", а також "Шахтар з Донецька - стара радянська курва".
Посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що провокації польських вболівальників під час матчу другого туру Ліги конференцій між донецьким "Шахтарем" та варшавською "Легією, не мають відношення до спортивної події чи підтримки команд, а тому важко зрозуміти мотиви такої провокації.