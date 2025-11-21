"Мы помним Волынь": УЕФА оштрафовал польскую "Легию" за провокации болельщиков на матче против "Шахтера"
Киев • УНН
УЕФА оштрафовал польскую "Легию" на 25 тыс. евро из-за баннера о Волынской трагедии и оскорбительных выкриков фанатов во время матча Лиги конференций против "Шахтера". Посол Украины в Польше Василий Боднар осудил провокации польских болельщиков.
УЕФА оштрафовал польскую "Легию" на 25 тыс. евро за провокации болельщиков на матче 2 тура Лиги конференций против "Шахтера", когда фанаты польского клуба пронесли на стадион баннер о Волынской трагедии с надписью "Мы помним Волынь" и выкрикивали оскорбления в адрес УПА, Степана Бандеры и Донецка. Об этом пишет Gol24, передает УНН.
Варшавская "Легия" получила штраф за матч Лиги конференций против "Шахтера" (Донецк), который состоялся на стадионе "Висла" (Краков)
Отмечается, что "Легия" должна заплатить 25 тыс. евро за баннеры, которые "не соответствуют духу спортивного события".
Дополнение
Во время поединка второго тура Лиги конференций между донецким "Шахтером" и варшавской "Легией", в котором "горняки" уступили на последних секундах, ультрас "Легии" пытались пронести на трибуны стадиона баннер о Волынской трагедии с надписью "Мы помним Волынь".
Во время поединка болельщики "Легии" выкрикивали: "Е***и УПА и Бандеру", а также "Шахтер из Донецка - старая советская курва".
Посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что провокации польских болельщиков во время матча второго тура Лиги конференций между донецким "Шахтером" и варшавской "Легией" не имеют отношения к спортивному событию или поддержке команд, а потому трудно понять мотивы такой провокации.