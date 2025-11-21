$42.150.06
21:58
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
19:13
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
21 ноября, 16:45
Украина, США и Европа будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал работоспособным: Зеленский раскрыл детали часового разговора с Вэнсом
21 ноября, 16:23
В Украине 22 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
21 ноября, 16:14
Трамп озвучил "дедлайн" Украине для принятия мирного плана
Эксклюзив
21 ноября, 16:05
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
21 ноября, 14:48
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - ЗеленскийVideo
21 ноября, 13:06
США ставят Украине ультиматум по мирному плану: угроза прекращения поставок оружия и разведданных - Reuters
21 ноября, 12:43
Циклон принесет снег и гололедицу на запад, по Украине температурные контрасты - синоптик
21 ноября, 11:38
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
"Мы помним Волынь": УЕФА оштрафовал польскую "Легию" за провокации болельщиков на матче против "Шахтера"

Киев • УНН

 • 1902 просмотра

УЕФА оштрафовал польскую "Легию" на 25 тыс. евро из-за баннера о Волынской трагедии и оскорбительных выкриков фанатов во время матча Лиги конференций против "Шахтера". Посол Украины в Польше Василий Боднар осудил провокации польских болельщиков.

"Мы помним Волынь": УЕФА оштрафовал польскую "Легию" за провокации болельщиков на матче против "Шахтера"

УЕФА оштрафовал польскую "Легию" на 25 тыс. евро за провокации болельщиков на матче 2 тура Лиги конференций против "Шахтера", когда фанаты польского клуба пронесли на стадион баннер о Волынской трагедии с надписью "Мы помним Волынь" и выкрикивали оскорбления в адрес УПА, Степана Бандеры и Донецка. Об этом пишет Gol24, передает УНН.

Варшавская "Легия" получила штраф за матч Лиги конференций против "Шахтера" (Донецк), который состоялся на стадионе "Висла" (Краков) 

- пишет издание.

Отмечается, что "Легия" должна заплатить 25 тыс. евро за баннеры, которые "не соответствуют духу спортивного события".

Дополнение

Во время поединка второго тура Лиги конференций между донецким "Шахтером" и варшавской "Легией", в котором "горняки" уступили на последних секундах, ультрас "Легии" пытались пронести на трибуны стадиона баннер о Волынской трагедии с надписью "Мы помним Волынь".

Во время поединка болельщики "Легии" выкрикивали: "Е***и УПА и Бандеру", а также "Шахтер из Донецка - старая советская курва".

Посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что провокации польских болельщиков во время матча второго тура Лиги конференций между донецким "Шахтером" и варшавской "Легией" не имеют отношения к спортивному событию или поддержке команд, а потому трудно понять мотивы такой провокации.

Павел Башинский

