Украинский борец Аонишики стал первым представителем Украины, завоевавшим титул на элитном чемпионате сумо
Украинец Аонишики Арата, 21-летний Даниил Явгусишин, стал первым борцом из Украины, который выиграл высший турнир в профессиональном сумо. Он одолел монгольского сумоиста Хошорю на престижном турнире Кюсю.
Детали
21-летний Даниил Явгусишин, выступающий под именем Аонишики Арата, переехал в Японию более трех с половиной лет назад – вскоре после начала полномасштабной войны в Украине. Там он стремительно поднялся в рейтингах, достигнув элитного уровня в чрезвычайно консервативном национальном спорте Японии.
Хошорю, известный монгольский мастер сумо, был фаворитом турнира, так же как и местный талант Оносато, однако именно украинец стал главной сенсацией соревнований.
Успех Аонишики вписывает Украину в перечень стран, чьи спортсмены одерживали весомые победы в японском сумо – наряду с монголами и гавайцами, которые доминировали в разные периоды.
Аонишики признался, что решил тренироваться в Японии после знакомства с японским борцом на международном турнире в 2019 году.
