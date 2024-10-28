Легендарний польський завод тракторів Ursus продали українцю

Власником збанкрутілого польського виробника тракторів Ursus стала компанія, пов'язана з підприємцем з України, повідомляє УНН із посиланням на Tygodnik Poradnik Rolniczy.

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Продати легендарного польського виробника сільськогосподарських тракторів вдалося лише з третьої спроби, тому що раніше не було охочих. І вже на торгах 24 жовтня ціна компанії була на 40% нижчою ніж під час першого конкурсу – 74 млн злотих замість 125 млн злотих на першому аукціоні.

Новий власник придбав, серед іншого виробничі потужності в Доброму М'ясті та Любліні, нерухомість, розташовану в Добрі-Място і Любліні, у гмінах Закрочим і Бедашки, документацію щодо проєктів досліджень і розробок Ursus, машини та обладнання на виробничих об'єктах, складські запаси, право на використання товарного знака Ursus.

Новим власником Ursus є компанія M.I. Crow, зазначає видання. За даними KRS, її було створено тільки 1 липня 2024 року, а її статутний капітал становить 50 тисяч злотих. Співвласниками бізнесу є громадянка Польщі Божена Гловацька та підприємець із Києва, один з керівників холдингу технологічної експертизи підприємств Techiia Олег Крот.

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В інтерв'ю Tygodnik Poradnik Rolniczy Божена Гловацька повідомила, що новий власник наразі розробляє точний план діяльності Ursus після поглинання.

"Ймовірно, наступного тижня президент Олег Крот приїде до Любліна і Доброго М'яста, щоб зустрітися з командою і представити плани розвитку "Урсуса", - сказала Божена Гловацька в інтерв'ю Tygodnik Poradnik Rolniczy.

Олег Крот - київський підприємець, один із керівних партнерів холдингу TECHIIA. Концерн об'єднує 10 технологічних компаній з таких галузей, як безпілотна авіація (дрони), IT, кіберспорт, будівельні технології, SaaS. В інтерв'ю пресі Крот робить акцент на сталому розвитку та бізнесі, пов'язаному з місцевою громадою.

Які плани у нового власника на Ursus?

Компанія M.I. Crow, яка офіційно стала новим власником Ursus, бачить у цьому абсолютно нову главу в історії легендарної фабрики Ursus.

"Наша компанія готова взяти на себе зобов'язання з відродження цього промислового гіганта, зберігши при цьому його унікальну спадщину і давні традиції виробництва сільськогосподарської техніки", - йдеться в заяві компанії.

Новий власник Ursus тепер має намір розробити нову стратегію розвитку виробника тракторів. Компанія заявляє, що збереже всі наявні робочі місця, а також планує найняти нових фахівців і збільшити виробничі потужності Ursus. Інвестор запевняє, що стратегія ґрунтуватиметься на принципах сталого розвитку і корпоративної відповідальності, і що Ursus у новому обличчі стане "цінним членом місцевої громади".

Як випливає із заяви, інвестиційний план охоплює, крім іншого, значну модернізацію виробництва завдяки впровадженню сучасних технологій і принципів управління, які також будуть спрямовані на захист навколишнього середовища.

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