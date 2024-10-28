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Легендарний польський завод тракторів Ursus продали українцю

Київ • УНН

 • 27695 перегляди

Компанія M.I. Crow, співвласником якої є український підприємець, придбала збанкрутілого виробника тракторів Ursus за 74 млн злотих. Новий власник планує модернізувати виробництво та зберегти робочі місця.

Легендарний польський завод тракторів Ursus продали українцю

Власником збанкрутілого польського виробника тракторів Ursus стала компанія, пов'язана з підприємцем з України, повідомляє УНН із посиланням на Tygodnik Poradnik Rolniczy.

Деталі

Продати легендарного польського виробника сільськогосподарських тракторів вдалося лише з третьої спроби, тому що раніше не було охочих. І вже на торгах 24 жовтня ціна компанії була на 40% нижчою ніж під час першого конкурсу – 74 млн злотих замість 125 млн злотих на першому аукціоні.

Новий власник придбав, серед іншого виробничі потужності в Доброму М'ясті та Любліні, нерухомість, розташовану в Добрі-Място і Любліні, у гмінах Закрочим і Бедашки, документацію щодо проєктів досліджень і розробок Ursus, машини та обладнання на виробничих об'єктах, складські запаси, право на використання товарного знака Ursus.

Новим власником Ursus є компанія M.I. Crow, зазначає видання. За даними KRS, її було створено тільки 1 липня 2024 року, а її статутний капітал становить 50 тисяч злотих. Співвласниками бізнесу є громадянка Польщі Божена Гловацька та  підприємець із Києва, один з керівників холдингу технологічної експертизи підприємств Techiia Олег Крот.

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В інтерв'ю Tygodnik Poradnik Rolniczy Божена Гловацька повідомила, що новий власник наразі розробляє точний план діяльності Ursus після поглинання.

"Ймовірно, наступного тижня президент Олег Крот приїде до Любліна і Доброго М'яста, щоб зустрітися з командою і представити плани розвитку "Урсуса", - сказала Божена Гловацька в інтерв'ю Tygodnik Poradnik Rolniczy.

Олег Крот - київський підприємець, один із керівних партнерів холдингу TECHIIA. Концерн об'єднує 10 технологічних компаній з таких галузей, як безпілотна авіація (дрони), IT, кіберспорт, будівельні технології, SaaS. В інтерв'ю пресі Крот робить акцент на сталому розвитку та бізнесі, пов'язаному з місцевою громадою.

Які плани у нового власника на Ursus?

Компанія M.I. Crow, яка офіційно стала новим власником Ursus, бачить у цьому абсолютно нову главу в історії легендарної фабрики Ursus.

"Наша компанія готова взяти на себе зобов'язання з відродження цього промислового гіганта, зберігши при цьому його унікальну спадщину і давні традиції виробництва сільськогосподарської техніки", - йдеться в заяві компанії.

Новий власник Ursus тепер має намір розробити нову стратегію розвитку виробника тракторів. Компанія заявляє, що збереже всі наявні робочі місця, а також планує найняти нових фахівців і збільшити виробничі потужності Ursus. Інвестор запевняє, що стратегія ґрунтуватиметься на принципах сталого розвитку і корпоративної відповідальності, і що Ursus у новому обличчі стане "цінним членом місцевої громади".

Як випливає із заяви, інвестиційний план охоплює, крім іншого, значну модернізацію виробництва завдяки впровадженню сучасних технологій і принципів управління, які також будуть спрямовані на захист навколишнього середовища.

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Тетяна Краєвська

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