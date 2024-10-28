Легендарный польский завод тракторов Ursus продали украинцу

Владельцем обанкротившегося польского производителя тракторов Ursus стала компания, связанная с предпринимателем из Украины, сообщает УНН со ссылкой на Tygodnik Poradnik Rolniczy.

Детали

Продать легендарного польского производителя сельскохозяйственных тракторов удалось только с третьей попытки, потому что раньше не было желающих. И уже на торгах 24 октября цена компании была на 40% ниже чем во время первого конкурса - 74 млн злотых вместо 125 млн злотых на первом аукционе.

Новый владелец приобрел, среди прочего производственные мощности в Добром Мясте и Люблине, недвижимость, расположенную в Добром Мясте и Люблине, в гминах Закрочим и Бедашки, документацию по проектам исследований и разработок Ursus, машины и оборудование на производственных объектах, складские запасы, право на использование товарного знака Ursus.

Новым владельцем Ursus является компания M.I. Crow, отмечает издание. По данным KRS, она была создана только 1 июля 2024 года, а ее уставный капитал составляет 50 тысяч злотых. Совладельцами бизнеса являются гражданка Польши Божена Гловацкая и предприниматель из Киева, один из руководителей холдинга технологической экспертизы предприятий Techiia Олег Крот.

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В интервью Tygodnik Poradnik Rolniczy Божена Гловацкая сообщила, что новый владелец сейчас разрабатывает точный план деятельности Ursus после поглощения.

«Вероятно, на следующей неделе президент Олег Крот приедет в Люблин и Добрый Мяст, чтобы встретиться с командой и представить планы развития «Урсуса», - сказала Божена Гловацкая в интервью Tygodnik Poradnik Rolniczy.

Олег Крот - киевский предприниматель, один из управляющих партнеров холдинга TECHIIA. Концерн объединяет 10 технологических компаний из таких отраслей, как беспилотная авиация (дроны), IT, киберспорт, строительные технологии, SaaS. В интервью прессе Крот делает акцент на устойчивом развитии и бизнесе, связанном с местной общиной.

Какие планы у нового владельца на Ursus?

Компания M.I. Crow, которая официально стала новым владельцем Ursus, видит в этом совершенно новую главу в истории легендарной фабрики Ursus.

«Наша компания готова взять на себя обязательства по возрождению этого промышленного гиганта, сохранив при этом его уникальное наследие и давние традиции производства сельскохозяйственной техники», - говорится в заявлении компании.

Новый владелец Ursus теперь намерен разработать новую стратегию развития производителя тракторов. Компания заявляет, что сохранит все имеющиеся рабочие места, а также планирует нанять новых специалистов и увеличить производственные мощности Ursus. Инвестор уверяет, что стратегия будет основываться на принципах устойчивого развития и корпоративной ответственности, и что Ursus в новом обличье станет «ценным членом местной общины».

Как следует из заявления, инвестиционный план включает, помимо прочего, значительную модернизацию производства благодаря внедрению современных технологий и принципов управления, которые также будут направлены на защиту окружающей среды.

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