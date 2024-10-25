Китайский гигант SVOLT закрывает производство аккумуляторов в Европе с 2025 года
Киев • УНН
SVOLT Energy Technology прекращает производство аккумуляторов для электромобилей в Европе и закрывает немецкие дочерние компании. Компания сворачивает €2 млрд инвестиционный проект из-за высоких затрат и торгового конфликта.
Ведущая компания по производству компонентов для электромобилей сокращает производство на фоне торгового конфликта. Об этом пишет Nikkei Asia, передает УНН.
Детали
Ведущий китайский производитель автомобильных аккумуляторов SVOLT Energy Technology решится закрыть европейские производственные площадки и немецкие дочерние компании с января 2025 года. Пока что неназванное количество сотрудников попадает под сокращение.
Официально заявленная причина - слишком высокая стоимость проектов для компании, которая и без того испытывает нехватку средств.
Однако издание отмечает, что закрытие бизнеса SVOLT станет очередным примером того, как китайские компании сокращают свою деятельность в Европе на фоне обострения торгового конфликта и падения продаж.
Контекст
SVOLT, ранее входивший в Great Wall Motor, в 2019 году заявил об открытии в Европе своей первой зарубежной производственной базы и исследовательского центра. Инвестиции в проект составили около 2 млрд евро. Svolt планировала построить два завода в Германии: завод по производству аккумуляторных модулей и блоков в Сааре и завод по производству ячеек в Бранденбурге. Компания намеревалась производить на европейской площадке аккумуляторы суммарной емкостью 24 гигаватт-часов. Однако строительство заводов было приостановлено.
Напомним
Европейская комиссия ввела временные компенсационные пошлины на импорт аккумуляторных электромобилей из Китая в размере от 17,4% до 37,6%. В то же время, новые пошлины не распространяются на гибридные автомобили, что позволяет китайским автопроизводителям продолжать продавать частично электрические гибриды в Европе по более низким тарифам, хотя они сталкиваются с конкуренцией со стороны европейских производителей в этом сегменте.
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