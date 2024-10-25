Китайский гигант SVOLT закрывает производство аккумуляторов в Европе с 2025 года

ukenru
Эксклюзив
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
12:28 • 130154 просмотра

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Эксклюзив
Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев
12:01 • 119261 просмотра

Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев

Эксклюзив
Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат
11:44 • 121538 просмотра

Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат

Эксклюзив
Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
08:44 • 160905 просмотра

Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны
24 октября 2024, 12:43 • 144325 просмотра

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны

Эксклюзив
Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога
24 октября 2024, 12:10 • 149083 просмотра

Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога

Эксклюзив
Безбарьерность в Украине на низком уровне, нужны большие и быстрые изменения - нардеп
24 октября 2024, 11:04 • 147575 просмотра

Безбарьерность в Украине на низком уровне, нужны большие и быстрые изменения - нардеп

Эксклюзив
Скандалы с чиновниками бьют по имиджу Украины и вызывают возмущение военных - нардеп
24 октября 2024, 09:59 • 138555 просмотра

Скандалы с чиновниками бьют по имиджу Украины и вызывают возмущение военных - нардеп

Эксклюзив
Бровары с теплом. Мэр города рассказал о первой неделе отопительного сезона
24 октября 2024, 08:48 • 120634 просмотра

Бровары с теплом. Мэр города рассказал о первой неделе отопительного сезона

ЕС одобрил помощь Украине до 35 млрд евро с использованием доходов от активов рф: предусматривает кредит на 45 лет
24 октября 2024, 06:53 • 113292 просмотра

ЕС одобрил помощь Украине до 35 млрд евро с использованием доходов от активов рф: предусматривает кредит на 45 лет

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

08:39 • 157252 просмотра
Украина получит рекордную сумму от замороженных активов рф: детали от Шмыгаля

Украина получит рекордную сумму от замороженных активов рф: детали от Шмыгаля

10:00 • 34015 просмотра
Сырский опроверг заявление путина об окружении ВСУ в курской области

Сырский опроверг заявление путина об окружении ВСУ в курской области

11:30 • 21000 просмотра
Украинские военные написали радиодиктант в курской области: уникальные фото

Украинские военные написали радиодиктант в курской области: уникальные фото

12:10 • 21294 просмотра
С тыквой и на основе рецепта 16 века: готовим яблочные пироги

С тыквой и на основе рецепта 16 века: готовим яблочные пироги

15:32 • 56041 просмотра
публикации
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
Эксклюзив

12:28 • 130154 просмотра
Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки

Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
Эксклюзив

08:44 • 160905 просмотра
Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

08:39 • 157252 просмотра
НАБУ продолжает финансировать "дружественных" судебных экспертов - конфликт интересов НАПК игнорирует

НАБУ продолжает финансировать "дружественных" судебных экспертов - конфликт интересов НАПК игнорирует

07:46 • 172415 просмотра
Управленческий провал: глава АРМА Дума отправляет осматривать активы в регионы своего заместителя по вопросам евроинтеграции

Управленческий провал: глава АРМА Дума отправляет осматривать активы в регионы своего заместителя по вопросам евроинтеграции

24 октября 2024, 09:40 • 170386 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
С тыквой и на основе рецепта 16 века: готовим яблочные пироги

С тыквой и на основе рецепта 16 века: готовим яблочные пироги

15:32 • 56041 просмотра
«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

08:13 • 139788 просмотра
Самые дорогие яхты мира: от золотых якорей до копии улиц Монако

Самые дорогие яхты мира: от золотых якорей до копии улиц Монако

24 октября 2024, 17:09 • 112887 просмотра
Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

24 октября 2024, 10:51 • 120783 просмотра
72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

24 октября 2024, 09:11 • 125425 просмотра
Актуальное
Китайский гигант SVOLT закрывает производство аккумуляторов в Европе с 2025 года

Китайский гигант SVOLT закрывает производство аккумуляторов в Европе с 2025 года

Киев  •  УНН

18:00 • 2045 просмотра

Read in English

SVOLT Energy Technology прекращает производство аккумуляторов для электромобилей в Европе и закрывает немецкие дочерние компании. Компания сворачивает €2 млрд инвестиционный проект из-за высоких затрат и торгового конфликта.

Ведущая компания по производству компонентов для электромобилей сокращает производство на фоне торгового конфликта. Об этом пишет Nikkei Asia, передает УНН.

Детали

Ведущий китайский производитель автомобильных аккумуляторов SVOLT Energy Technology решится закрыть европейские производственные площадки и немецкие дочерние компании с января 2025 года. Пока что неназванное количество сотрудников попадает под сокращение.

Официально заявленная причина - слишком высокая стоимость проектов для компании, которая и без того испытывает нехватку средств.

Однако издание отмечает, что закрытие бизнеса SVOLT станет очередным примером того, как китайские компании сокращают свою деятельность в Европе на фоне обострения торгового конфликта и падения продаж.

Контекст

SVOLT, ранее входивший в Great Wall Motor, в 2019 году заявил об открытии в Европе своей первой зарубежной производственной базы и исследовательского центра. Инвестиции в проект составили около 2 млрд евро. Svolt планировала построить два завода в Германии: завод по производству аккумуляторных модулей и блоков в Сааре и завод по производству ячеек в Бранденбурге. Компания намеревалась производить на европейской площадке аккумуляторы суммарной емкостью 24 гигаватт-часов. Однако строительство заводов было приостановлено.

Напомним

Европейская комиссия ввела временные компенсационные пошлины на импорт аккумуляторных электромобилей из Китая в размере от 17,4% до 37,6%. В то же время, новые пошлины не распространяются на гибридные автомобили, что позволяет китайским автопроизводителям продолжать продавать частично электрические гибриды в Европе по более низким тарифам, хотя они сталкиваются с конкуренцией со стороны европейских производителей в этом сегменте.

ЕС отложил голосование по пошлинам на китайские электромобили: хочет еще поговорить с Пекином20 сентября 2024, 08:08 • 13280 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

ЭкономикаНовости Мира
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
yevropaЕвропа
germaniyaГермания
kitaiКитай