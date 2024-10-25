Китайський гігант SVOLT закриває виробництво акумуляторів в Європі з 2025 року
Київ • УНН
SVOLT Energy Technology припиняє виробництво акумуляторів для електромобілів в Європі та закриває німецькі дочірні компанії. Компанія згортає €2 млрд інвестиційний проект через високі витрати та торговельний конфлікт.
Провідна компанія з виробництва компонентів для електромобілів скорочує виробництво на тлі торгового конфлікту. Про це пише Nikkei Asia, передає УНН.
Деталі
Провідний китайський виробник автомобільних акумуляторів SVOLT Energy Technology наважиться закрити європейські виробничі майданчики та німецькі дочірні компанії з січня 2025 року. Поки що неназвана кількість співробітників потрапляє під скорочення.
Офіційно заявлена причина - занадто висока вартість проєктів для компанії, яка і без того відчуває брак коштів.
Однак видання зазначає, що закриття бізнесу SVOLT стане черговим прикладом того, як китайські компанії скорочують свою діяльність у Європі на тлі загострення торговельного конфлікту і падіння продажів.
Контекст
SVOLT, що раніше входив до Great Wall Motor, у 2019 році заявив про відкриття в Європі своєї першої зарубіжної виробничої бази та дослідницького центру. Інвестиції в проєкт склали близько 2 млрд євро. Svolt планувала побудувати два заводи в Німеччині: завод із виробництва акумуляторних модулів і блоків у Саарі та завод із виробництва осередків у Бранденбурзі. Компанія мала намір виробляти на європейському майданчику акумулятори сумарною ємністю 24 гігават-годин. Однак будівництво заводів було призупинено.
Нагадаємо
Європейська комісія запровадила тимчасові компенсаційні мита на імпорт акумуляторних електромобілів з Китаю в розмірі від 17,4% до 37,6%. Водночас, нові мита не поширюються на гібридні автомобілі, що дозволяє китайським автовиробникам продовжувати продавати частково електричні гібриди в Європі за нижчими тарифами, хоча вони стикаються з конкуренцією з боку європейських виробників у цьому сегменті.
ЄС відклав голосування по митах на китайські електромобілі: хоче ще поговорити з Пекіном20.09.24, 11:08 • 13652 перегляди