Українські військові взяли участь у "Параді воїнів" у Канаді

Українські ветерани взяли участь у "Параді воїнів" у Торонто (Канада). Про це повідомив генеральний консул України у Торонто Олег Ніколенко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, "Параді воїнів" є одним із найстаріших військових парадів у Канаді.

Український прапор. Українські офіцери. ... Тисячі людей, які вшановують боротьбу України за свободу. Для України було честю і привілеєм другий рік поспіль брати участь у Параді воїнів - найдавнішому параді ветеранів у вільному світі, який проводиться в Торонто з 1921 року - написав Ніколенко.

За інформацією генконсула, ведучий параду, представляючи український контингент, сказав: "Ми дуже вдячні за те, що вони роблять для безпеки та свободи у світі".

Нагадаємо

