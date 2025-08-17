$41.450.00
16 серпня, 13:32 • 31987 перегляди
Перед візитом Зеленського до Вашингтона: лідери "коаліції охочих" завтра проведуть відеозустріч
16 серпня, 12:47 • 58623 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 45440 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 48709 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 46769 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 47276 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 243459 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 212124 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 167039 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 154511 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
Українські військові взяли участь у "Параді воїнів" у Канаді

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Українські військовослужбовці взяли участь у "Параді воїнів" у Торонто, Канада. Це один із найстаріших військових парадів у Канаді, де Україна бере участь другий рік поспіль.

Українські військові взяли участь у "Параді воїнів" у Канаді

Українські ветерани взяли участь у "Параді воїнів" у Торонто (Канада). Про це повідомив генеральний консул України у Торонто Олег Ніколенко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, "Параді воїнів" є одним із найстаріших військових парадів у Канаді.

Український прапор. Українські офіцери. ... Тисячі людей, які вшановують боротьбу України за свободу. Для України було честю і привілеєм другий рік поспіль брати участь у Параді воїнів - найдавнішому параді ветеранів у вільному світі, який проводиться в Торонто з 1921 року

- написав Ніколенко.

За інформацією генконсула, ведучий параду, представляючи український контингент, сказав: "Ми дуже вдячні за те, що вони роблять для безпеки та свободи у світі".

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні похвалив президента США Дональда Трампа за "створення можливості припинити незаконну війну росії в Україні та погодження надати гарантії безпеки Україні після ухвалення мирної угоди.

Не може бути жодних рішень без чітких і дієвих гарантій безпеки: Зеленський та прем'єр Канади обговорили наміри рф11.08.25, 21:13 • 3267 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоНаші за кордоном
Канада
Україна