16 августа, 13:32 • 32616 просмотра
Перед визитом Зеленского в Вашингтон: лидеры "коалиции желающих" завтра проведут видеовстречу
16 августа, 12:47 • 60077 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 46197 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 49426 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 47277 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 47433 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 243572 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 212202 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 167100 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 154547 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
Украинские военные приняли участие в «Параде воинов» в Канаде

Киев • УНН

 • 490 просмотра

Украинские военнослужащие приняли участие в «Параде воинов» в Торонто, Канада. Это один из старейших военных парадов в Канаде, где Украина участвует второй год подряд.

Украинские военные приняли участие в «Параде воинов» в Канаде

Украинские ветераны приняли участие в "Параде воинов" в Торонто (Канада). Об этом сообщил генеральный консул Украины в Торонто Олег Николенко, информирует УНН.

Детали

По его словам, "Парад воинов" является одним из старейших военных парадов в Канаде.

Украинский флаг. Украинские офицеры. ... Тысячи людей, которые чтят борьбу Украины за свободу. Для Украины было честью и привилегией второй год подряд участвовать в Параде воинов - старейшем параде ветеранов в свободном мире, который проводится в Торонто с 1921 года

- написал Николенко.

По информации генконсула, ведущий парада, представляя украинский контингент, сказал: "Мы очень благодарны за то, что они делают для безопасности и свободы в мире".

Напомним

Премьер-министр Канады Марк Карни похвалил президента США Дональда Трампа за "создание возможности прекратить незаконную войну России в Украине и согласие предоставить гарантии безопасности Украине после принятия мирного соглашения.

Не может быть никаких решений без четких и действенных гарантий безопасности: Зеленский и премьер Канады обсудили намерения рф11.08.25, 21:13 • 3267 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоНаши за границей
Канада
Украина