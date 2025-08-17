Украинские военные приняли участие в «Параде воинов» в Канаде

Украинские ветераны приняли участие в "Параде воинов" в Торонто (Канада). Об этом сообщил генеральный консул Украины в Торонто Олег Николенко, информирует УНН.

Детали

По его словам, "Парад воинов" является одним из старейших военных парадов в Канаде.

Украинский флаг. Украинские офицеры. ... Тысячи людей, которые чтят борьбу Украины за свободу. Для Украины было честью и привилегией второй год подряд участвовать в Параде воинов - старейшем параде ветеранов в свободном мире, который проводится в Торонто с 1921 года - написал Николенко.

По информации генконсула, ведущий парада, представляя украинский контингент, сказал: "Мы очень благодарны за то, что они делают для безопасности и свободы в мире".

Напомним

Премьер-министр Канады Марк Карни похвалил президента США Дональда Трампа за "создание возможности прекратить незаконную войну России в Украине и согласие предоставить гарантии безопасности Украине после принятия мирного соглашения.

Не может быть никаких решений без четких и действенных гарантий безопасности: Зеленский и премьер Канады обсудили намерения рф