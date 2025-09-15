$41.280.03
48.390.12
ukenru
Ексклюзив
14:18 • 1170 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
12:27 • 7148 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
09:58 • 14525 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 39144 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 29980 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 29766 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 34472 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 56583 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 72530 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 105500 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
У Львові чи у Кракові: українські захисники неба можуть передавати досвід польським колегам у будь-якій країні - Ігнат

Київ • УНН

 • 376 перегляди

Українські військові готові проводити навчання для партнерів, зокрема у Польщі та Україні, щоб поділитися набутим бойовим досвідом. Начальник управління комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що місце проведення навчань не є принциповим.

У Львові чи у Кракові: українські захисники неба можуть передавати досвід польським колегам у будь-якій країні - Ігнат

Українські військові готові проводити навчання для партнерів, як у Польщі, так і на території України, аби поділитися набутим бойовим досвідом. Про це повідомив в ефірі телемарафону начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат, передає УНН.

Досвід українських захисників неба можуть реалізувати зокрема і для наших партнерів поляків. Це те, про що говорив Президент України, що Україна готова надавати своїх фахівців для навчання... 

- сказав він.

На запитання, де відбуватимуться такі консультації та чи був офіційний запит від країн-партнерів, Ігнат відповів, що принципової різниці, де будуть навчання, немає.

Якщо будуть такі запити, яка різниця, де будуть навчання. Умовно кажучи, у Львові чи в іншому місці, ... чи в Кракові й так далі. Для нас це не проблема. Наші військовослужбовці регулярно проходять підготовку в країнах Європу та інших країнах світу. Тож питання в тому, аби це було досягнуто і наші партнери черпали цей досвід 

- наголосив Ігнат.

Доповнення

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у ніч проти 10 вересня було зафіксовано 19 вторгнень у повітряний простір Польщі. Влада Польщі заявила про збиття російських дронів, які порушили її повітряний простір під час атаки на Україну. Уламки одного з них знайшли. Крім того, стало відомо, що росія готувала дронові атаки проти Польщі ще з липня поточного року. Для цього використовувались польські та литовські SIM-картки.

Зеленський запропонував Польщі допомогу та навчання у збитті російських дронів, включаючи "шахеди". Пізніше з'явилась інформація, що польські фахівці з безпілотників проведуть заплановані тренування та обмін досвідом з Україною на території Польщі.

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Юрій Ігнат
Краків
Шахед-136
Литва
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Україна
Львів
Польща