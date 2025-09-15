У Львові чи у Кракові: українські захисники неба можуть передавати досвід польським колегам у будь-якій країні - Ігнат
Київ • УНН
Українські військові готові проводити навчання для партнерів, як у Польщі, так і на території України, аби поділитися набутим бойовим досвідом. Про це повідомив в ефірі телемарафону начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат, передає УНН.
Досвід українських захисників неба можуть реалізувати зокрема і для наших партнерів поляків. Це те, про що говорив Президент України, що Україна готова надавати своїх фахівців для навчання...
На запитання, де відбуватимуться такі консультації та чи був офіційний запит від країн-партнерів, Ігнат відповів, що принципової різниці, де будуть навчання, немає.
Якщо будуть такі запити, яка різниця, де будуть навчання. Умовно кажучи, у Львові чи в іншому місці, ... чи в Кракові й так далі. Для нас це не проблема. Наші військовослужбовці регулярно проходять підготовку в країнах Європу та інших країнах світу. Тож питання в тому, аби це було досягнуто і наші партнери черпали цей досвід
Доповнення
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у ніч проти 10 вересня було зафіксовано 19 вторгнень у повітряний простір Польщі. Влада Польщі заявила про збиття російських дронів, які порушили її повітряний простір під час атаки на Україну. Уламки одного з них знайшли. Крім того, стало відомо, що росія готувала дронові атаки проти Польщі ще з липня поточного року. Для цього використовувались польські та литовські SIM-картки.
Зеленський запропонував Польщі допомогу та навчання у збитті російських дронів, включаючи "шахеди". Пізніше з'явилась інформація, що польські фахівці з безпілотників проведуть заплановані тренування та обмін досвідом з Україною на території Польщі.