Во Львове или в Кракове: украинские защитники неба могут передавать опыт польским коллегам в любой стране - Игнат

Украинские военные готовы проводить учения для партнеров как в Польше, так и на территории Украины, чтобы поделиться приобретенным боевым опытом. Об этом сообщил в эфире телемарафона начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат, передает УНН.

Опыт украинских защитников неба могут реализовать в том числе и для наших партнеров поляков. Это то, о чем говорил Президент Украины, что Украина готова предоставлять своих специалистов для обучения...

На вопрос, где будут проходить такие консультации и был ли официальный запрос от стран-партнеров, Игнат ответил, что принципиальной разницы, где будут учения, нет.

Если будут такие запросы, какая разница, где будут учения. Условно говоря, во Львове или в другом месте, ... или в Кракове и так далее. Для нас это не проблема. Наши военнослужащие регулярно проходят подготовку в странах Европы и других странах мира. Так что вопрос в том, чтобы это было достигнуто и наши партнеры черпали этот опыт