Во Львове или в Кракове: украинские защитники неба могут передавать опыт польским коллегам в любой стране - Игнат

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Украинские военные готовы проводить учения для партнеров, в частности в Польше и Украине, чтобы поделиться приобретенным боевым опытом. Начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что место проведения учений не является принципиальным.

Во Львове или в Кракове: украинские защитники неба могут передавать опыт польским коллегам в любой стране - Игнат

Украинские военные готовы проводить учения для партнеров как в Польше, так и на территории Украины, чтобы поделиться приобретенным боевым опытом. Об этом сообщил в эфире телемарафона начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат, передает УНН.

Опыт украинских защитников неба могут реализовать в том числе и для наших партнеров поляков. Это то, о чем говорил Президент Украины, что Украина готова предоставлять своих специалистов для обучения...

- сказал он.

На вопрос, где будут проходить такие консультации и был ли официальный запрос от стран-партнеров, Игнат ответил, что принципиальной разницы, где будут учения, нет.

Если будут такие запросы, какая разница, где будут учения. Условно говоря, во Львове или в другом месте, ... или в Кракове и так далее. Для нас это не проблема. Наши военнослужащие регулярно проходят подготовку в странах Европы и других странах мира. Так что вопрос в том, чтобы это было достигнуто и наши партнеры черпали этот опыт

- подчеркнул Игнат.

Дополнение

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 10 сентября было зафиксировано 19 вторжений в воздушное пространство Польши. Власти Польши заявили о сбитии российских дронов, нарушивших ее воздушное пространство во время атаки на Украину. Обломки одного из них нашли. Кроме того, стало известно, что Россия готовила дроновые атаки против Польши еще с июля текущего года. Для этого использовались польские и литовские SIM-карты.

Зеленский предложил Польше помощь и обучение в сбитии российских дронов, включая "шахеды". Позже появилась информация, что польские специалисты по беспилотникам проведут запланированные тренировки и обмен опытом с Украиной на территории Польши.

Алена Уткина

