Українські учні за кордоном уперше зможуть брати участь у Всеукраїнських олімпіадах
Київ • УНН
МОН України дозволило українським школярам, які тимчасово перебувають за кордоном, брати участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах у дистанційному форматі. Вони зможуть долучитися до ІІ етапу змагань онлайн у складі спеціального закордонного округу.
Цього навчального року МОН відкрило нові можливості для школярів, які тимчасово перебувають за кордоном. Відтепер вони зможуть долучитися до Всеукраїнських учнівських олімпіад у дистанційному форматі, пише УНН із посиланням на Міністерство освіти та науки України.
Деталі
Цього навчального року в Україні оновили правила проведення учнівських олімпіад і турнірів. Як вказує МОН, одне з головних нововведень - тепер українські школярі, які тимчасово живуть за кордоном, теж можуть брати участь у Всеукраїнських олімпіадах.
Якщо вони навчаються в українських школах або коледжах, то зможуть долучитися до ІІ етапу змагань онлайн - у складі спеціального закордонного округу, який діє за принципом області.
Зараз багато українських дітей вимушено перебувають за кордоном, і МОН прагне створити для них умови зберегти зв’язок з Україною — долучитися до великої спільноти олімпіадного та турнірного руху, розвинути свій потенціал і здібності в Україні. Для нас це серед важливих пріоритетів
Як долучитися
Бути не молодшим/-ою за клас (курс), ніж клас (курс) навчання в закладі освіти, відповідно до вікових груп для кожного предмета;до 14 листопада 2025 року (включно) заповнити онлайн-форму реєстрації на обрану олімпіаду:Українські учні за кордоном можуть дистанційно взяти участь в олімпіадах із таких предметів, заповнивши форму за посиланням:
Українська мова і література;
- скан/копію оригіналу заявки на участь у ІІ етапі для закордонного округу (та її текст у форматі Word);
- скан/копію згоди на обробку персональних даних неповнолітнього учасника (підписану одним із батьків або законним представником);
- сканкопію згоди на знімання та використання зображення неповнолітнього учасника.
Приклади всіх документів:
Учні, які зареєструються, отримають інструкції учасника за тиждень до проведення олімпіади на зазначену електронну адресу. В інструкції буде детальна інформація про організацію робочого місця, апеляції, строки оголошення результатів тощо.
