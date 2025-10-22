Українські учні за кордоном уперше зможуть брати участь у Всеукраїнських олімпіадах

Цього навчального року МОН відкрило нові можливості для школярів, які тимчасово перебувають за кордоном. Відтепер вони зможуть долучитися до Всеукраїнських учнівських олімпіад у дистанційному форматі, пише УНН із посиланням на Міністерство освіти та науки України.

Деталі

Цього навчального року в Україні оновили правила проведення учнівських олімпіад і турнірів. Як вказує МОН, одне з головних нововведень - тепер українські школярі, які тимчасово живуть за кордоном, теж можуть брати участь у Всеукраїнських олімпіадах.

Якщо вони навчаються в українських школах або коледжах, то зможуть долучитися до ІІ етапу змагань онлайн - у складі спеціального закордонного округу, який діє за принципом області.

Зараз багато українських дітей вимушено перебувають за кордоном, і МОН прагне створити для них умови зберегти зв’язок з Україною — долучитися до великої спільноти олімпіадного та турнірного руху, розвинути свій потенціал і здібності в Україні. Для нас це серед важливих пріоритетів - зазначив Євген Кудрявець, перший заступник міністра освіти та науки України.

Як долучитися

Бути не молодшим/-ою за клас (курс), ніж клас (курс) навчання в закладі освіти, відповідно до вікових груп для кожного предмета;до 14 листопада 2025 року (включно) заповнити онлайн-форму реєстрації на обрану олімпіаду:Українські учні за кордоном можуть дистанційно взяти участь в олімпіадах із таких предметів, заповнивши форму за посиланням:

Астрономія;

Біологія;

Географія;

Інформатика;

Інформаційні технології;

Історія;

Математика;

Правознавство;

Українська мова і література;

Фізика;

Хімія.

До форми потрібно додати:

скан/копію оригіналу заявки на участь у ІІ етапі для закордонного округу (та її текст у форматі Word);

скан/копію згоди на обробку персональних даних неповнолітнього учасника (підписану одним із батьків або законним представником);

сканкопію згоди на знімання та використання зображення неповнолітнього учасника.

Приклади всіх документів:

Учні, які зареєструються, отримають інструкції учасника за тиждень до проведення олімпіади на зазначену електронну адресу. В інструкції буде детальна інформація про організацію робочого місця, апеляції, строки оголошення результатів тощо.

Університет Бонна обмежив доступ студентів із рф до частини курсів через санкції