Украинские ученики за границей впервые смогут участвовать во Всеукраинских олимпиадах
Киев • УНН
МОН Украины разрешило украинским школьникам, временно находящимся за границей, участвовать во Всеукраинских ученических олимпиадах в дистанционном формате. Они смогут присоединиться ко II этапу соревнований онлайн в составе специального зарубежного округа.
В этом учебном году МОН открыло новые возможности для школьников, временно находящихся за границей. Отныне они смогут присоединиться к Всеукраинским ученическим олимпиадам в дистанционном формате, пишет УНН со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Подробности
В этом учебном году в Украине обновили правила проведения ученических олимпиад и турниров. Как указывает МОН, одно из главных нововведений – теперь украинские школьники, которые временно живут за границей, тоже могут участвовать во Всеукраинских олимпиадах.
Если они учатся в украинских школах или колледжах, то смогут присоединиться ко II этапу соревнований онлайн – в составе специального заграничного округа, который действует по принципу области.
Сейчас многие украинские дети вынужденно находятся за границей, и МОН стремится создать для них условия сохранить связь с Украиной — присоединиться к большому сообществу олимпиадного и турнирного движения, развить свой потенциал и способности в Украине. Для нас это среди важных приоритетов
Как присоединиться
Быть не младше класса (курса), чем класс (курс) обучения в учебном заведении, в соответствии с возрастными группами для каждого предмета; до 14 ноября 2025 года (включительно) заполнить онлайн-форму регистрации на выбранную олимпиаду: Украинские ученики за границей могут дистанционно принять участие в олимпиадах по таким предметам, заполнив форму по ссылке:
Украинский язык и литература;
- скан/копию оригинала заявки на участие во II этапе для заграничного округа (и ее текст в формате Word);
- скан/копию согласия на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника (подписанную одним из родителей или законным представителем);
- сканкопию согласия на съемку и использование изображения несовершеннолетнего участника.
Примеры всех документов:
Учащиеся, которые зарегистрируются, получат инструкции участника за неделю до проведения олимпиады на указанный электронный адрес. В инструкции будет подробная информация об организации рабочего места, апелляции, сроках объявления результатов и т.д.
