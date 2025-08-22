$41.380.02
21 серпня, 14:24 • 19015 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 22042 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 27882 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 17201 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 29558 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 69602 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 77696 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 80407 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 102338 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 232299 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Українські пілоти знищили ворожу РСЗВ "Град" на Покровському напрямку - МВС

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Пілоти бригади "Червона Калина" Нацгвардії та суміжні підрозділи ліквідували ворожу РСЗВ "Град". Бойова робота відбулася на Покровському напрямку.

Українські пілоти знищили ворожу РСЗВ "Град" на Покровському напрямку - МВС

Пілоти бригади "Червона Калина" Національної гвардії України спільно з суміжними підрозділами ліквідували ворожу реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) "Град" на Покровському напрямку. Відповідне відео оприлюднено у Telegram-каналі МВС України, передає УНН.

Пілоти бригади "Червона Калина" НГУ спільно з суміжними підрозділами рознесли на друзки ворожий РСЗВ "Град"

- йдеться у дописі до відео.

За даними МВС, бойова робота відбувалася на Покровському напрямку.

Нагадаємо

Нещодавно оператори 427-го окремого полку "Рарог" Сил безпілотних систем ЗСУ знищили особовий склад та автівки ворога. Це призвело до розриву логістичних ланцюгів окупантів.

"Сполучення більше нема": Сили оборони України знищили російський потяг з пальним на Запоріжжі19.08.25, 11:51 • 14172 перегляди

Вероніка Марченко

Війна в Україні
БМ-21 «Град»
Покровськ
Реактивна система залпового вогню
Національна гвардія України
Міністерство внутрішніх справ України
Збройні сили України