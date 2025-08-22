Українські пілоти знищили ворожу РСЗВ "Град" на Покровському напрямку - МВС
Київ • УНН
Пілоти бригади "Червона Калина" Нацгвардії та суміжні підрозділи ліквідували ворожу РСЗВ "Град". Бойова робота відбулася на Покровському напрямку.
Пілоти бригади "Червона Калина" Національної гвардії України спільно з суміжними підрозділами ліквідували ворожу реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) "Град" на Покровському напрямку. Відповідне відео оприлюднено у Telegram-каналі МВС України, передає УНН.
Пілоти бригади "Червона Калина" НГУ спільно з суміжними підрозділами рознесли на друзки ворожий РСЗВ "Град"
За даними МВС, бойова робота відбувалася на Покровському напрямку.
Нагадаємо
Нещодавно оператори 427-го окремого полку "Рарог" Сил безпілотних систем ЗСУ знищили особовий склад та автівки ворога. Це призвело до розриву логістичних ланцюгів окупантів.
"Сполучення більше нема": Сили оборони України знищили російський потяг з пальним на Запоріжжі19.08.25, 11:51 • 14172 перегляди