21 августа, 14:24
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
21 августа, 12:13
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Украинские пилоты уничтожили вражескую РСЗО "Град" на Покровском направлении - МВД

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Пилоты бригады "Червона Калина" Нацгвардии и смежные подразделения ликвидировали вражескую РСЗО "Град". Боевая работа состоялась на Покровском направлении.

Украинские пилоты уничтожили вражескую РСЗО "Град" на Покровском направлении - МВД

Пилоты бригады "Червона Калина" Национальной гвардии Украины совместно со смежными подразделениями ликвидировали вражескую реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Град" на Покровском направлении. Соответствующее видео обнародовано в Telegram-канале МВД Украины, передает УНН.

Пилоты бригады "Червона Калина" НГУ совместно со смежными подразделениями разнесли в щепки вражеский РСЗО "Град"

- говорится в сообщении к видео.

По данным МВД, боевая работа проходила на Покровском направлении.

Напомним

Недавно операторы 427-го отдельного полка "Рарог" Сил беспилотных систем ВСУ уничтожили личный состав и автомобили врага. Это привело к разрыву логистических цепей оккупантов.

Вероника Марченко

Война в Украине
БМ-21 «Град»
Покровск
Многоствольная ракетная установка
Национальная гвардия Украины
Министерство внутренних дел Украины
Вооруженные силы Украины