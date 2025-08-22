Украинские пилоты уничтожили вражескую РСЗО "Град" на Покровском направлении - МВД
Киев • УНН
Пилоты бригады "Червона Калина" Нацгвардии и смежные подразделения ликвидировали вражескую РСЗО "Град". Боевая работа состоялась на Покровском направлении.
Пилоты бригады "Червона Калина" Национальной гвардии Украины совместно со смежными подразделениями ликвидировали вражескую реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Град" на Покровском направлении. Соответствующее видео обнародовано в Telegram-канале МВД Украины, передает УНН.
Пилоты бригады "Червона Калина" НГУ совместно со смежными подразделениями разнесли в щепки вражеский РСЗО "Град"
По данным МВД, боевая работа проходила на Покровском направлении.
Напомним
Недавно операторы 427-го отдельного полка "Рарог" Сил беспилотных систем ВСУ уничтожили личный состав и автомобили врага. Это привело к разрыву логистических цепей оккупантов.