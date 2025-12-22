Українські банки видали іпотечних кредитів на 1,6 млрд гривень у жовтні - дослідження НБУ
Київ • УНН
У жовтні 2025 року українські банки видали 809 іпотечних кредитів на загальну суму 1,6 млрд гривень. З них 486 кредитів на 972 млн гривень надано на первинному ринку нерухомості, а 323 кредити на 632 млн гривень - на вторинному.
Деталі
За даними щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування, 486 кредитів на 972 млн гривень надано на первинному ринку нерухомості. З них 138 на 257 млн гривень під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно.
Крім того, 323 кредити на 632 млн гривень надано на вторинному ринку нерухомості. Водночас середньозважена ефективна ставка становила 8,2% річних на первинному ринку та 9,4% на вторинному ринку, а якість іпотечного портфеля хороша: частка непрацюючих кредитів скоротилася до 11%.
У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у жовтні видано:
- у Київській області (309 договорів на загальну суму 638 млн грн, або 40% від загального обсягу);
- у місті Києві (155 договорів на 348 млн грн);
- в Івано-Франківській області (44 договори на 77 млн грн);
- у Львівській області (35 договорів на 73 млн грн);
- у Вінницькій області (35 договорів на 64 млн грн).
