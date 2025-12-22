Українські банки видали іпотечних кредитів на 1,6 млрд гривень у жовтні - дослідження НБУ

$42.250.09
Ексклюзив
11:25 • 2546 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
10:46 • 6454 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
10:39 • 7842 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
10:33 • 7694 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
10:23 • 7664 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
10:14 • 5984 перегляди
ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на пів року
07:25 • 14156 перегляди
Гарантії безпеки для України залежать від путіна - Politico
22 грудня, 01:25 • 31543 перегляди
Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф
21 грудня, 20:13 • 44907 перегляди
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Ексклюзив
21 грудня, 12:47 • 48601 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Золота лихоманка: ціна на дорогоцінний метал сягнула історичного максимуму - $438022 грудня, 02:28 • 24805 перегляди
"Шанувати батьків, а не відправляти гроші в Україну": Венс назвав пріоритети адміністрації Трампа22 грудня, 02:55 • 30827 перегляди
Перемовини в Маямі завершено: спецпосланець путіна дмитрієв покинув Флориду22 грудня, 03:48 • 33246 перегляди
ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів за добу, загальні втрати ворога наближаються до 1,2 млн - ГенштабPhoto22 грудня, 04:50 • 30354 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto07:59 • 14321 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 11:19 • 4650 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 46599 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 68891 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 102921 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 140052 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Стів Віткофф
Рустем Умєров
Марко Рубіо
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Житомирська область
Донецька область
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto07:59 • 14449 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років07:57 • 12810 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 28024 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 29086 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 40803 перегляди
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
Дія (сервіс)
Fox News

Українські банки видали іпотечних кредитів на 1,6 млрд гривень у жовтні - дослідження НБУ

Київ • УНН

 • 58 перегляди

У жовтні 2025 року українські банки видали 809 іпотечних кредитів на загальну суму 1,6 млрд гривень. З них 486 кредитів на 972 млн гривень надано на первинному ринку нерухомості, а 323 кредити на 632 млн гривень - на вторинному.

Українські банки видали іпотечних кредитів на 1,6 млрд гривень у жовтні - дослідження НБУ

Українські банки видали 809 іпотечних кредитів на загальну суму 1,6 млрд гривень в жовтні 2025 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національний банк України.

Деталі

За даними щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування, 486 кредитів на 972 млн гривень надано на первинному ринку нерухомості. З них 138 на 257 млн гривень під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно.

Крім того, 323 кредити на 632 млн гривень надано на вторинному ринку нерухомості. Водночас середньозважена ефективна ставка становила 8,2% річних на первинному ринку та 9,4% на вторинному ринку, а якість іпотечного портфеля хороша: частка непрацюючих кредитів скоротилася до 11%.

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у жовтні видано:

  • у Київській області (309 договорів на загальну суму 638 млн грн, або 40% від загального обсягу);
    • у місті Києві (155 договорів на 348 млн грн);
      • в Івано-Франківській області (44 договори на 77 млн грн);
        • у Львівській області (35 договорів на 73 млн грн);
          • у Вінницькій області (35 договорів на 64 млн грн).

            Нагадаємо

            Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив, що в 2026-2027 роках можна очікувати на економічне зростання в межах 3-3,5% ВВП.

            Євген Устименко

            ЕкономікаФінанси
            Нерухомість
            Львівська область
            Вінницька область
            Івано-Франківська область
            Київська область
            Національний банк України
            Київ