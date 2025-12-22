Украинские банки выдали ипотечных кредитов на 1,6 млрд гривен в октябре - исследование НБУ
Киев • УНН
В октябре 2025 года украинские банки выдали 809 ипотечных кредитов на общую сумму 1,6 млрд гривен. Из них 486 кредитов на 972 млн гривен предоставлено на первичном рынке недвижимости, а 323 кредита на 632 млн гривен - на вторичном.
Детали
По данным ежемесячного Опроса банков об ипотечном кредитовании, 486 кредитов на 972 млн гривен предоставлено на первичном рынке недвижимости. Из них 138 на 257 млн гривен под залог имущественных прав на будущее недвижимое имущество.
Кроме того, 323 кредита на 632 млн гривен предоставлено на вторичном рынке недвижимости. В то же время средневзвешенная эффективная ставка составила 8,2% годовых на первичном рынке и 9,4% на вторичном рынке, а качество ипотечного портфеля хорошее: доля неработающих кредитов сократилась до 11%.
В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в октябре выдано:
- в Киевской области (309 договоров на общую сумму 638 млн грн, или 40% от общего объема);
- в городе Киеве (155 договоров на 348 млн грн);
- в Ивано-Франковской области (44 договора на 77 млн грн);
- во Львовской области (35 договоров на 73 млн грн);
- в Винницкой области (35 договоров на 64 млн грн).
