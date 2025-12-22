Украинские банки выдали ипотечных кредитов на 1,6 млрд гривен в октябре - исследование НБУ

$42.250.09
49.470.12
ukenru
Эксклюзив
11:25 • 2680 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
10:46 • 6644 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
10:39 • 8004 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
10:33 • 7842 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
10:23 • 7776 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
10:14 • 6058 просмотра
ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
07:25 • 14230 просмотра
Гарантии безопасности для Украины зависят от путина - Politico
22 декабря, 01:25 • 31673 просмотра
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
21 декабря, 20:13 • 45041 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 48726 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.9м/с
78%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Золотая лихорадка: цена на драгоценный металл достигла исторического максимума - $438022 декабря, 02:28 • 25046 просмотра
"Почитать родителей, а не отправлять деньги в Украину": Вэнс назвал приоритеты администрации Трампа22 декабря, 02:55 • 31065 просмотра
Переговоры в Майами завершены: спецпосланник путина дмитриев покинул Флориду22 декабря, 03:48 • 33489 просмотра
ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов за сутки, общие потери врага приближаются к 1,2 млн - ГенштабPhoto22 декабря, 04:50 • 30600 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto07:59 • 14512 просмотра
публикации
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий11:19 • 4774 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 46758 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 69053 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 103092 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 140224 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Сергей Лещенко
Михаил Подоляк
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Житомирская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto07:59 • 14570 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет07:57 • 12886 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 28100 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 29150 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 40864 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Фильм
Дія (сервис)
Фокс Ньюс

Украинские банки выдали ипотечных кредитов на 1,6 млрд гривен в октябре - исследование НБУ

Киев • УНН

 • 160 просмотра

В октябре 2025 года украинские банки выдали 809 ипотечных кредитов на общую сумму 1,6 млрд гривен. Из них 486 кредитов на 972 млн гривен предоставлено на первичном рынке недвижимости, а 323 кредита на 632 млн гривен - на вторичном.

Украинские банки выдали ипотечных кредитов на 1,6 млрд гривен в октябре - исследование НБУ

Украинские банки выдали 809 ипотечных кредитов на общую сумму 1,6 млрд гривен в октябре 2025 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальный банк Украины.

Детали

По данным ежемесячного Опроса банков об ипотечном кредитовании, 486 кредитов на 972 млн гривен предоставлено на первичном рынке недвижимости. Из них 138 на 257 млн гривен под залог имущественных прав на будущее недвижимое имущество.

Кроме того, 323 кредита на 632 млн гривен предоставлено на вторичном рынке недвижимости. В то же время средневзвешенная эффективная ставка составила 8,2% годовых на первичном рынке и 9,4% на вторичном рынке, а качество ипотечного портфеля хорошее: доля неработающих кредитов сократилась до 11%.

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в октябре выдано:

  • в Киевской области (309 договоров на общую сумму 638 млн грн, или 40% от общего объема);
    • в городе Киеве (155 договоров на 348 млн грн);
      • в Ивано-Франковской области (44 договора на 77 млн грн);
        • во Львовской области (35 договоров на 73 млн грн);
          • в Винницкой области (35 договоров на 64 млн грн).

            Напомним

            Заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук заявил, что в 2026-2027 годах можно ожидать экономического роста в пределах 3-3,5% ВВП.

            Евгений Устименко

            ЭкономикаФинансы
            Недвижимость
            Львовская область
            Винницкая область
            Ивано-Франковская область
            Киевская область
            Национальный банк Украины
            Киев