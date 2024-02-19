Українське Дунайське пароплавство змінило радянські назви 23 суден
Київ • УНН
Українське Дунайське пароплавство перейменувало 23 судна, замінивши їхні старі радянські назви на українські, пов'язані з містами на річках і морях або такими, що перебувають під російською окупацією.
"Українське дунайське пароплавство" позбавилось старих радянських назв, перейменувавши 23 своїх судна. Про це повідомив генеральний директор компанії Дмитро Москаленко у Facebook, пише УНН.
За тридцять років незалежності чомусь нікому в Дунайському пароплавстві не спало на думку змінити назви суден з російської на державну українську мову. Ми вперше про це згадали. Позбавилися діячів комуністичного режиму і російських міст,
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За словами Москаленка, під час перейменування суден акцент зробили на українських містах, які мають стосунок до річкового або морського транспорту або ж перебувають в окупації.
Список суден пароплавства, які вже несуть на борту нові українські імена:
- буксири "Борис Макаров", "Валерій Кидик" ("Загорск"), "Севастополь" ("Звенигород"), "Одеса" ("Никифор Шолуденко"), "Очаків" ("Гагра"), "Поті", "Генічеськ" ("Иваново"), "Кременчук" ("Иркутск"), "Лінц" ("Астрахань"), "Маріуполь" ("Хабаровск"), "Миколаїв" (“Кузьма Галкин"), "Олешки" ("Челябинск"), "Феодосія" ("Оренбург");
- самохідні судна "Костянтин Боженко", "Олексій Івлєв", "Капітан Гайдай", "Микола Будніков", "Григорій Морозов", "Капітан Антипов", "Капітан Ширков";
- службово-допоміжне судно "Кілійський" ("Московський-2");
- морське суховантажне судно "Рені" ("Рени");
- пасажирське судно "Тиса" ("Волга").
За словами Москаленка, першими нові назви отримали судна, що перебували в ремонті, оскільки процес оформлення нових документів є тривалим.
Наразі готуються документи на перейменування наступної партії суден.
Нагадаємо
Україна розпочинає модернізацію річкового флоту Дунайського пароплавства у співпраці з міжнародними партнерами, щоб замінити застарілі двигуни та зробити флот більш сучасним та екологічно чистим.