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Річковий флот Дунайського пароплавства модернізуватимуть в Австрії – Мінвідновлення

Річковий флот Дунайського пароплавства модернізуватимуть в Австрії – Мінвідновлення

Київ • УНН

 • 29051 перегляди

Україна розпочинає модернізацію річкового флоту Дунайського пароплавства у співпраці з міжнародними партнерами, щоб замінити застарілі двигуни та зробити флот більш сучасним та екологічно чистим.

Україна починає модернізувати річковий флот Дунайського пароплавства спільно з міжнародними партнерами. Про це заявили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, передає УНН.

Річковий флот Дунайського пароплавства має середній вік понад 40 років. Для продовження роботи українського флоту в країнах ЄС терміново потрібна капітальна модернізація самохідних суден із заміною двигунів на більш екологічні та енергоефективні. Минулого року у Лондоні підписали угоду з IFC, спрямовану на залучення інвестицій для цих потреб. На сьогодні маємо підписаний договір з австрійською компанією ÖSWAG на виконання робіт з модернізації перших п’яти суден цієї серії. … Віримо, що у співпраці зможемо зробити флот сучаснішим та надійнішим. 

– прокоментував зміни Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Деталі

За даними відомства підготовчі роботи на суднах, призначених до модернізації, проведуть в Україні на заводі ПрАТ "Українське Дунайське Пароплавство" (УДП). А власне заміна двигунів відбудеться в Австрії.

У Мінвідновленні зазначили. Що перше судно типу "Капітан Антіпов" вже готується до відправки в Австрію.

ÖSWAG – австрійська компанія, що оновлюватиме українські кораблі, має величезний досвід модернізації старого дунайського флоту – як вантажного, так і пасажирського.

У відомстві підрахували, що економічний ефект від таких покращень лише для одного судна на рік становитиме понад €800 тисяч і 20-25% палива. Також завдяки цьому буде можливо забезпечити скорочення простоїв в ремонті та витрат на пошук та купівлю запчастин.

У Мінвідновлені акцентували, що в рамках договору законтрактовані японські двигуни Mitsubishi. В Україні наявні сертифікованих компанії, що можуть забезпечити їх сервісне обслуговування. Вже у квітні їх мають поставити на завод ÖSWAG.

Зазначається, що нові двигуни мають дообладнати для відповідності екологічним вимогам Stage5.

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Додатково

Одночасно з проєктом модернізації перших 5 тривають перемовини щодо модернізації інших серій самохідних суден.

За словами Олександра Кубракова, стратегічна задача – модернізувати увесь тяговий флот УДП, а це 45 суден (25 нині в експлуатації, та ще 20 в резерві).

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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