Речной флот Дунайского пароходства будут модернизировать в Австрии - Минобновление

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
  •  50259 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
  •  101894 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
  •  109838 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  144362 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Эксклюзив
Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  161553 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

Эксклюзив
В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  150973 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  157244 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  261458 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  349267 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  333794 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Речной флот Дунайского пароходства будут модернизировать в Австрии - Минобновление

Украина начинает модернизацию речного флота Дунайского пароходства в сотрудничестве с международными партнерами, чтобы заменить устаревшие двигатели и сделать флот более современным и экологически чистым.

Экономика •   •  8975 просмотра
Речной флот Дунайского пароходства будут модернизировать в Австрии - Минобновление

За неделю "Армия дронов" уничтожила почти 400 опорных пунктов россиян

За прошедшую неделю ударные беспилотники "Армии дронов" уничтожили около 150 российских солдат и около 400 опорных пунктов.

Война •   •  7961 просмотра
За неделю "Армия дронов" уничтожила почти 400 опорных пунктов россиян

В Минагро рассказали, как будут распределяться дотации аграриям в 2024 году

В 2024 году фермеры в Украине продолжат получать государственную помощь. В частности, будут восстановлены бюджетные дотации на содержание крупного рогатого скота, коз и овец.

Экономика •   •  7605 просмотра
В Минагро рассказали, как будут распределяться дотации аграриям в 2024 году

В Донецкой области 74 города на линии фронта почти обесточены полностью, отремонтировать сложно из-за действий агрессора - Филашкин

74 населенных пункта на линии соприкосновения в Донецкой области почти полностью обесточены и труднодоступны для ремонта из-за обстрелов со стороны российских войск. За два года - 116 тыс поврежденного и разрушенного жилья в Донецкой области, среди этого - 353 школы; 301 садик, 286 больниц.

Война •   •  9337 просмотра
В Донецкой области 74 города на линии фронта почти обесточены полностью, отремонтировать сложно из-за действий агрессора - Филашкин

Враг за эти сутки обстрелял 20 населенных пунктов на Харьковщине, 17 объектов гражданской инфраструктуры разрушены - глава ОВА

В результате российского ракетного удара по гостинице в поселке Золочев Харьковской области погиб двухмесячный мальчик и были ранены три женщины, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации.

Война •   •  9183 просмотра
Враг за эти сутки обстрелял 20 населенных пунктов на Харьковщине, 17 объектов гражданской инфраструктуры разрушены - глава ОВА

Глава МИД Португалии обсудил с Кулебой финансовые и военные вызовы с которыми столкнулась Украина

Министр иностранных дел Португалии и украинский коллега обсудили дальнейшую поддержку Португалии в решении финансовых и военных проблем Украины в условиях войны с Россией.

Война •   •  11001 просмотра
Глава МИД Португалии обсудил с Кулебой финансовые и военные вызовы с которыми столкнулась Украина

Украина и Португалия обсудили присоединение к авиационной коалиции - Зеленский

Украина и Португалия обсудили присоединение Португалии к авиационной коалиции в поддержку Украины и восстановление школ, поврежденных во время войны.

Война •   •  10089 просмотра
Украина и Португалия обсудили присоединение к авиационной коалиции - Зеленский

россия не смогла сломить Украину и начала новую гибридную войну против Грузии - Зурабишвили

россия начала новую гибридную войну против Грузии, используя различные инструменты в ответ на то, что ей не удалось сломать Украину, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Политика •   •  12472 просмотра
россия не смогла сломить Украину и начала новую гибридную войну против Грузии - Зурабишвили

Международные резервы за месяц "похудели" почти на 5%: НБУ говорит о продаже валюты и меньших объемах помощи

Международные резервы Украины упали до $38,5 млрд в январе из-за сокращения иностранной помощи и долговых выплат, несмотря на то, что правительство получило $898,9 млн в иностранной валюте.

Экономика •   •  11289 просмотра
Международные резервы за месяц "похудели" почти на 5%: НБУ говорит о продаже валюты и меньших объемах помощи

Эксперт Кацуба назвал ключевые слабые и сильные стороны украинской экономики

Ключевыми сильными сторонами украинской экономики являются ее ресурсный потенциал, близость к рынку ЕС и возможности для экспортных отраслей, в то время как ее главными слабыми сторонами являются старение населения, сокращение численности населения и близость к россии, считает эксперт по вопросам энергетики Александр Кацуба.

Экономика •   •  10694 просмотра
Эксперт Кацуба назвал ключевые слабые и сильные стороны украинской экономики