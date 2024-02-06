Речной флот Дунайского пароходства будут модернизировать в Австрии - Минобновление

Украина начинает модернизировать речной флот Дунайского пароходства совместно с международными партнерами. Об этом заявили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, передает УНН.

Речной флот Дунайского пароходства имеет средний возраст более 40 лет. Для продолжения работы украинского флота в странах ЕС срочно нужна капитальная модернизация самоходных судов с заменой двигателей на более экологичные и энергоэффективные. В прошлом году в Лондоне подписали соглашение с IFC, направленное на привлечение инвестиций для этих целей. На сегодняшний день подписан договор с австрийской компанией ÖSWAG на выполнение работ по модернизации первых пяти судов этой серии. ... Верим, что в сотрудничестве сможем сделать флот более современным и надежным. - прокомментировал изменения Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Детали

По данным ведомства подготовительные работы на судах, предназначенных к модернизации, проведут в Украине на заводе ЧАО "Украинское Дунайское Пароходство" (УДП). А собственно замена двигателей состоится в Австрии.

В Минвостокразвития отметили. Что первое судно типа "Капитан Антипов" уже готовится к отправке в Австрию.

ÖSWAG - австрийская компания, которая будет обновлять украинские корабли, имеет огромный опыт модернизации старого дунайского флота - как грузового, так и пассажирского.

В ведомстве подсчитали, что экономический эффект от таких улучшений только для одного судна в год составит более €800 тысяч и 20-25% топлива. Также благодаря этому будет возможно обеспечить сокращение простоев в ремонте и расходов на поиск и покупку запчастей.

В Минобновлении акцентировали, что в рамках договора законтрактованы японские двигатели Mitsubishi. В Украине имеются сертифицированные компании, которые могут обеспечить их сервисное обслуживание. Уже в апреле их должны поставить на завод ÖSWAG.

Отмечается, что новые двигатели должны дооборудовать для соответствия экологическим требованиям Stage5.

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Дополнительно

Одновременно с проектом модернизации первых 5 продолжаются переговоры по модернизации других серий самоходных судов.

По словам Александра Кубракова, стратегическая задача - модернизировать весь тяговый флот УДП, а это 45 судов (25 сейчас в эксплуатации, и еще 20 в резерве).