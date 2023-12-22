Абсолютный рекорд: перевалка в Дунайских портах составила 31 млн тонн

Дунайские порты - это важный элемент логистической стратегии. За 11 месяцев их перевалка составила 31 млн тонн, что является абсолютным рекордом. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает УНН.

Дунайские порты Украины стали одним из главных элементов нашей новой логистической стратегии. За 11 месяцев перевалка в этих портах составила 31 млн тонн. Это абсолютный рекорд. Общие инвестиции в инфраструктуру Дунайских портов уже составили около 100 млн долларов. Открыто 23 новых терминала перевалки грузов за счет частных инвестиций - сказал Денис Шмыгаль.

Детали

По словам премьер-министра, одним ее ключевых элементов стратегии усиления украинской экономики является развитие логистики. За последние 1,5 года произошли такие важные изменения, как подписание "транспортного безвиза" с Евросоюзом, который убрал необходимость получать разрешения на грузовые перевозки.

В то же время происходит модернизация КПП на границе и открытие новых.

Также Шмыгаль сообщил, что ключевой задачей на 2024 год это "запустить совместный таможенный и пограничный контроль с нашими европейскими соседями.

Благодаря этому достигнем большей интеграции в европейское пространство, ускорим логистику, минимизируем коррупцию".

Напомним

Ранее на заседании правительства Денис Шмыгаль сообщал, что в 2023 году дунайские порты увеличили перевалку грузов более чем вдвое.