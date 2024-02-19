Украинское Дунайское пароходство изменило советские названия 23 судов
Киев • УНН
Украинское Дунайское пароходство переименовало 23 судна, заменив их старые советские названия на украинские, связанные с городами на реках и морях или находящимися под российской оккупацией.
"Украинское дунайское пароходство" избавилось от старых советских названий, переименовав 23 своих судна. Об этом сообщил генеральный директор компании Дмитрий Москаленко в Facebook, пишет УНН.
За тридцать лет независимости почему-то никому в Дунайском пароходстве не пришло в голову изменить названия судов с русского на государственный украинский язык. Мы впервые об этом вспомнили. Избавились от деятелей коммунистического режима и российских городов,
Детали
По словам Москаленко, при переименовании судов акцент сделали на украинских городах, которые имеют отношение к речному или морскому транспорту или же находятся в оккупации.
Список судов пароходства, которые уже несут на борту новые украинские имена:
- буксиры "Борис Макаров", "Валерий Кидик" ("Загорск"), "Севастополь" ("Звенигород"), "Одесса" ("Никифор Шолуденко"), "Очаков" ("Гагра"), "Поти", "Геническ" ("Иваново"), "Кременчуг" ("Иркутск"), "Линц" ("Астрахань"), "Мариуполь" ("Хабаровск"), "Николаев" ("Кузьма Галкин"), "Олешки" ("Челябинск"), "Феодосия" ("Оренбург");
- самоходные суда "Константин Боженко", "Алексей Ивлев", "Капитан Гайдай", "Николай Будников", "Григорий Морозов", "Капитан Антипов", "Капитан Ширков";
- служебно-вспомогательное судно "Килийский" ("Московский-2");
- морское сухогрузное судно "Рени" ("Рени");
- пассажирское судно "Тиса" ("Волга").
По словам Москаленко, первыми новые названия получили суда, находившиеся в ремонте, поскольку процесс оформления новых документов является длительным.
Сейчас готовятся документы на переименование следующей партии судов.
Напомним
Украина начинает модернизацию речного флота Дунайского пароходства в сотрудничестве с международными партнерами, чтобы заменить устаревшие двигатели и сделать флот более современным и экологически чистым.
Украинское Дунайское пароходство изменило советские названия 23 судов
Украинское Дунайское пароходство переименовало 23 судна, заменив их старые советские названия на украинские, связанные с городами на реках и морях или находящимися под российской оккупацией.
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