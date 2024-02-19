Украинское Дунайское пароходство изменило советские названия 23 судов

"Украинское дунайское пароходство" избавилось от старых советских названий, переименовав 23 своих судна. Об этом сообщил генеральный директор компании Дмитрий Москаленко в Facebook, пишет УНН.

За тридцать лет независимости почему-то никому в Дунайском пароходстве не пришло в голову изменить названия судов с русского на государственный украинский язык. Мы впервые об этом вспомнили. Избавились от деятелей коммунистического режима и российских городов, - говорится в сообщении.

Детали

По словам Москаленко, при переименовании судов акцент сделали на украинских городах, которые имеют отношение к речному или морскому транспорту или же находятся в оккупации.

Список судов пароходства, которые уже несут на борту новые украинские имена:

буксиры "Борис Макаров", "Валерий Кидик" ("Загорск"), "Севастополь" ("Звенигород"), "Одесса" ("Никифор Шолуденко"), "Очаков" ("Гагра"), "Поти", "Геническ" ("Иваново"), "Кременчуг" ("Иркутск"), "Линц" ("Астрахань"), "Мариуполь" ("Хабаровск"), "Николаев" ("Кузьма Галкин"), "Олешки" ("Челябинск"), "Феодосия" ("Оренбург");

самоходные суда "Константин Боженко", "Алексей Ивлев", "Капитан Гайдай", "Николай Будников", "Григорий Морозов", "Капитан Антипов", "Капитан Ширков";

служебно-вспомогательное судно "Килийский" ("Московский-2");

морское сухогрузное судно "Рени" ("Рени");

пассажирское судно "Тиса" ("Волга").

По словам Москаленко, первыми новые названия получили суда, находившиеся в ремонте, поскольку процесс оформления новых документов является длительным.

Сейчас готовятся документы на переименование следующей партии судов.

Напомним

Украина начинает модернизацию речного флота Дунайского пароходства в сотрудничестве с международными партнерами, чтобы заменить устаревшие двигатели и сделать флот более современным и экологически чистым.