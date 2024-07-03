Україні дозволять бити на більшу відстань, якщо росія спробує розширити фронт - представник Держдепу
Київ • УНН
Якщо росія спробує розширити фронт, Україні буде дозволено вести вогонь на більші відстані, заявив представник Держдепу.
Україні дозволять вести вогонь на більшу відстань, якщо рф спробує розширити фронт, заявив помічник держсекретаря США з питань Європи Джеймс О'Браєн на слуханнях в Конгресі, пише УНН з посиланням на Голос Америки.
Якщо росія спробує розширити нинішній фронт, то Україні дозволять вести вогонь на більшу відстань
Але нині, за словами О’Браяна, рф втрачає здатність наступати через знищення Україною російських потужностей поблизу кордонів.
"Ми спостерігаємо різкі зміни в здатності росії підтримувати свою кампанію проти України через втрату об’єктів в зоні, де дозволено вести вогонь", - відповів О'Браєн під час слухань.
Він додав, що пріоритетом США було надати зброю та зосередити її "в областях найгострішої необхідності".
"Спершу, це була територія, де росія проводила наступ під Харковом. І тепер, як сказав минулого тижня Джейк Салліван (радник президента США з нацбезпеки – ред.), якщо росія спробує розширити цей фронт, Україні буде дозволено досягати цілей на більшій відстані", – відповів О'Браєн під час слухань.
Україна може використати надану США зброю не лише на російській території біля Харківщини - Пентагон21.06.24, 10:08 • 102012 переглядiв