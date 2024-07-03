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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Україні дозволять бити на більшу відстань, якщо росія спробує розширити фронт - представник Держдепу

Київ • УНН

 • 26612 перегляди

Якщо росія спробує розширити фронт, Україні буде дозволено вести вогонь на більші відстані, заявив представник Держдепу.

Україні дозволять бити на більшу відстань, якщо росія спробує розширити фронт - представник Держдепу

Україні дозволять вести вогонь на більшу відстань, ​​якщо рф спробує розширити фронт, заявив помічник держсекретаря США з питань Європи Джеймс О'Браєн на слуханнях в Конгресі, пише УНН з посиланням на Голос Америки.

Якщо росія спробує розширити нинішній фронт, то Україні дозволять вести вогонь на більшу відстань

- сказав помічник держсекретаря О'Браєн  

Але нині, за словами О’Браяна, рф втрачає здатність наступати через знищення Україною російських потужностей поблизу кордонів.

"Ми спостерігаємо різкі зміни в здатності росії підтримувати свою кампанію проти України через втрату об’єктів в зоні, де дозволено вести вогонь", - відповів О'Браєн під час слухань.

Він додав, що пріоритетом США було надати зброю та зосередити її "в областях найгострішої необхідності".

"Спершу, це була територія, де росія проводила наступ під Харковом. І тепер, як сказав минулого тижня Джейк Салліван (радник президента США з нацбезпеки – ред.), якщо росія спробує розширити цей фронт, Україні буде дозволено досягати цілей на більшій відстані", – відповів О'Браєн під час слухань.

Україна може використати надану США зброю не лише на російській території біля Харківщини - Пентагон21.06.24, 10:08 • 102012 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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