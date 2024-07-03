Украине позволят бить на большее расстояние, если россия попытается расширить фронт - представитель Госдепа

Украине позволят вести огонь на большее расстояние, если рф попытается расширить фронт, заявил помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джеймс О'Брайен на слушаниях в Конгрессе, пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.

Если россия попытается расширить нынешний фронт, то Украине позволят вести огонь на большее расстояние - сказал помощник госсекретаря О'Брайен

Но сейчас, по словам О'Брайана, рф теряет способность наступать из-за уничтожения Украиной российских мощностей вблизи границ.

"Мы наблюдаем резкие изменения в способности россии поддерживать свою кампанию против Украины из-за потери объектов в зоне, где разрешено вести огонь", - ответил О'Брайен во время слушаний.

Он добавил, что приоритетом США было предоставить оружие и сосредоточить его "в областях острой необходимости".

"Сначала, это была территория, где россия проводила наступление под Харьковом. И теперь, как сказал на прошлой неделе Джейк Салливан (советник президента США по нацбезопасности - ред.), если россия попытается расширить этот фронт, Украине будет разрешено достигать целей на большем расстоянии", - ответил О'Брайен во время слушаний.

Украина может использовать предоставленное США оружие не только на российской территории возле Харьковской области - Пентагон