Украине позволят бить на большее расстояние, если россия попытается расширить фронт - представитель Госдепа
Киев • УНН
Если россия попытается расширить фронт, Украине будет разрешено вести огонь на большие расстояния, заявил представитель Госдепа.
Украине позволят вести огонь на большее расстояние, если рф попытается расширить фронт, заявил помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джеймс О'Брайен на слушаниях в Конгрессе, пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.
Если россия попытается расширить нынешний фронт, то Украине позволят вести огонь на большее расстояние
Но сейчас, по словам О'Брайана, рф теряет способность наступать из-за уничтожения Украиной российских мощностей вблизи границ.
"Мы наблюдаем резкие изменения в способности россии поддерживать свою кампанию против Украины из-за потери объектов в зоне, где разрешено вести огонь", - ответил О'Брайен во время слушаний.
Он добавил, что приоритетом США было предоставить оружие и сосредоточить его "в областях острой необходимости".
"Сначала, это была территория, где россия проводила наступление под Харьковом. И теперь, как сказал на прошлой неделе Джейк Салливан (советник президента США по нацбезопасности - ред.), если россия попытается расширить этот фронт, Украине будет разрешено достигать целей на большем расстоянии", - ответил О'Брайен во время слушаний.
Украина может использовать предоставленное США оружие не только на российской территории возле Харьковской области - Пентагон21 июня 2024, 07:08 • 101851 просмотр