Украина может использовать предоставленное США оружие не только на российской территории возле Харьковской области - Пентагон

Украина может использовать оружие, предоставленное США, чтобы поразить российские силы, которые ведут огонь по украинским войскам где-либо через границу с россией, а не только на российской территории возле Харьковской области Украины, заявил Пентагон в четверг, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В прошлом месяце президент США Джо Байден без огласки разрешил Украине запускать оружие, предоставленное США, по военным целям в россии, указывает издание. Но официальные лица тогда заявили, что решение Байдена касается только целей в россии вблизи границы с Харьковской областью Украины.

Спикер Пентагона генерал-майор ВВС Патрик Райдер сказал журналистам, что, хотя в политике не произошло никаких изменений, применение Украиной оружия против российских войск не ограничено лишь вблизи Харькова на российской стороне.

"Способность иметь возможность вести ответный огонь в случае обстрела - вот на чем сосредоточена эта политика... поскольку мы видим, что российские войска ведут огонь через границу, способность Украины - вести ответный огонь по этим наземным силам, используя боеприпасы, предоставленные США", - сказал Райдер.

"Это самооборона, поэтому для них имеет смысл сделать это", - добавил он.

Замечания Райдера повторяют комментарии, сделанные советником Байдена по национальной безопасности в начале этой недели, указывает издание.

"Речь идет не о географии. Это о здравом смысле, - сказал PBS советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. - Если россия атакует или собирается атаковать со своей территории Украину, имеет смысл лишь позволить Украине нанести удар силам, которые наносят ей удары из-за границы".

Салливан добавил, что Украина также может использовать системы противовоздушной обороны по российским самолетам, которые летят в российском воздушном пространстве, если они собираются обстрелять украинское воздушное пространство.

Салливан о разрешении США применять их оружие на территории рф: это не о географии, а о здравом смысле