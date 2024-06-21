Украина может использовать предоставленное США оружие не только на российской территории возле Харьковской области - Пентагон

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Россия стремится оставить украинцев этой зимой без света и тепла

Россия стремится оставить украинцев этой зимой без света и тепла

  •  99853 просмотра
Стали известны подробности 14-го пакета санкций против России

Стали известны подробности 14-го пакета санкций против России

  •  95338 просмотра
Латвия обязывает жителей России сдавать экзамен по латинскому языку для продления вида на жительство

Латвия обязывает жителей России сдавать экзамен по латинскому языку для продления вида на жительство

  •  91083 просмотра
Япония внесла в санкционный список 11 физлиц и 42 компании из России

Япония внесла в санкционный список 11 физлиц и 42 компании из России

  •  90449 просмотра
Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

  •  100867 просмотра
публикации
Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

  •  27219 просмотра
Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

  •  100867 просмотра
Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

  •  117976 просмотра
Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

  •  130031 просмотра
Политические преследования под видом антикоррупционной борьбы: заявления НАБУ против экс-министра Сольского правозащитники назвали нарушением презумпции невиновности

Политические преследования под видом антикоррупционной борьбы: заявления НАБУ против экс-министра Сольского правозащитники назвали нарушением презумпции невиновности
Эксклюзив

19 июня 2024, 11:36  •  177757 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Всемирный день жирафа, Международный день йоги, день скейтбординга. Что еще можно отметить 21 июня

Всемирный день жирафа, Международный день йоги, день скейтбординга. Что еще можно отметить 21 июня

  •  34853 просмотра
Queen продает музыкальный каталог Sony Music за более чем миллиард долларов - СМИ

Queen продает музыкальный каталог Sony Music за более чем миллиард долларов - СМИ

  •  44045 просмотра
20 июня: День летнего солнцестояния, Всемирный День защиты слонов в зоопарках

20 июня: День летнего солнцестояния, Всемирный День защиты слонов в зоопарках

20 июня 2024, 03:03  •  100632 просмотра
Джастин Тимберлейк арестован за вождение в нетрезвом виде в Нью-Йорке

Джастин Тимберлейк арестован за вождение в нетрезвом виде в Нью-Йорке

19 июня 2024, 15:14  •  100095 просмотра
Астрономические события лета: как наблюдать яркий "Летний треугольник" - звездную триаду Альтаир, Денеб и Вега

Астрономические события лета: как наблюдать яркий "Летний треугольник" - звездную триаду Альтаир, Денеб и Вега

19 июня 2024, 10:08  •  105216 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Украина может использовать предоставленное США оружие не только на российской территории возле Харьковской области - Пентагон

Украина может использовать предоставленное США оружие не только на российской территории возле Харьковской области - Пентагон

Киев  •  УНН

21 июня 2024, 07:08  •  31500 просмотра

Read in English

Украина может использовать оружие, предоставленное США, чтобы поразить российские силы, которые ведут огонь по украинским войскам где-либо через границу с Россией, а не только на российской территории возле Харьковской области Украины, заявил Пентагон.

Украина может использовать оружие, предоставленное США, чтобы поразить российские силы, которые ведут огонь по украинским войскам где-либо через границу с россией, а не только на российской территории возле Харьковской области Украины, заявил Пентагон в четверг, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В прошлом месяце президент США Джо Байден без огласки разрешил Украине запускать оружие, предоставленное США, по военным целям в россии, указывает издание. Но официальные лица тогда заявили, что решение Байдена касается только целей в россии вблизи границы с Харьковской областью Украины.

Спикер Пентагона генерал-майор ВВС Патрик Райдер сказал журналистам, что, хотя в политике не произошло никаких изменений, применение Украиной оружия против российских войск не ограничено лишь вблизи Харькова на российской стороне.

"Способность иметь возможность вести ответный огонь в случае обстрела - вот на чем сосредоточена эта политика... поскольку мы видим, что российские войска ведут огонь через границу, способность Украины - вести ответный огонь по этим наземным силам, используя боеприпасы, предоставленные США", - сказал Райдер.

"Это самооборона, поэтому для них имеет смысл сделать это", - добавил он.

Замечания Райдера повторяют комментарии, сделанные советником Байдена по национальной безопасности в начале этой недели, указывает издание.

"Речь идет не о географии. Это о здравом смысле, - сказал PBS советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. - Если россия атакует или собирается атаковать со своей территории Украину, имеет смысл лишь позволить Украине нанести удар силам, которые наносят ей удары из-за границы".

Салливан добавил, что Украина также может использовать системы противовоздушной обороны по российским самолетам, которые летят в российском воздушном пространстве, если они собираются обстрелять украинское воздушное пространство.

Салливан о разрешении США применять их оружие на территории рф: это не о географии, а о здравом смысле19 июня 2024, 15:00 • 15052 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНовости Мира
Эксклюзив
Что известно о суббоэкспрессах, которыми рф, вероятно, начала оснащать ракеты Х-101 – ответ экспертов
  •  105048 просмотра

Что известно о суббоэкспрессах, которыми рф, вероятно, начала оснащать ракеты Х-101 – ответ экспертов

Эксклюзив
Директор НАБУ назвал свой отчет перед нардепами преждевременным и, вероятно, не явится на доклад
  •  102762 просмотра

Директор НАБУ назвал свой отчет перед нардепами преждевременным и, вероятно, не явится на доклад

Эксклюзив
Во втором полугодии курс может достичь более 42 гривны за доллар - эксперт
  •  106403 просмотра

Во втором полугодии курс может достичь более 42 гривны за доллар - эксперт

Эксклюзив
Наказание компаний, которые не платят налоги в том числе из-за серого экспорта, должно быть публичным и громким - эксперт
20 июня 2024, 08:06  •  91584 просмотра

Наказание компаний, которые не платят налоги в том числе из-за серого экспорта, должно быть публичным и громким - эксперт

Эксклюзив
Начат сбор подписей за отставку Костина с должности Генпрокурора
20 июня 2024, 07:57  •  65467 просмотра

Начат сбор подписей за отставку Костина с должности Генпрокурора

Эксклюзив
В Украине необходимо ввести платные дороги для крупногабаритного транспорта - эксперт
20 июня 2024, 07:10  •  54390 просмотра

В Украине необходимо ввести платные дороги для крупногабаритного транспорта - эксперт

В столице изуродовали могилы погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко
20 июня 2024, 06:59  •  35575 просмотра

В столице изуродовали могилы погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко

Эксклюзив
Психолог о детской зависимости от смартфонов: волшебной палочки не существует, но должна быть системность
19 июня 2024, 15:40  •  107527 просмотра

Психолог о детской зависимости от смартфонов: волшебной палочки не существует, но должна быть системность

Эксклюзив
Политические преследования под видом антикоррупционной борьбы: заявления НАБУ против экс-министра Сольского правозащитники назвали нарушением презумпции невиновности
19 июня 2024, 11:36  •  177757 просмотра

Политические преследования под видом антикоррупционной борьбы: заявления НАБУ против экс-министра Сольского правозащитники назвали нарушением презумпции невиновности

Эксклюзив
Во Всеукраинской ассоциации судей в отставке посоветовали, как действовать судьям в случае давления на них
19 июня 2024, 10:15  •  109269 просмотра

Во Всеукраинской ассоциации судей в отставке посоветовали, как действовать судьям в случае давления на них

Популярные

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

  •  100867 просмотра
Япония внесла в санкционный список 11 физлиц и 42 компании из России

Япония внесла в санкционный список 11 физлиц и 42 компании из России

  •  90449 просмотра
Латвия обязывает жителей России сдавать экзамен по латинскому языку для продления вида на жительство

Латвия обязывает жителей России сдавать экзамен по латинскому языку для продления вида на жительство

  •  91083 просмотра
Стали известны подробности 14-го пакета санкций против России

Стали известны подробности 14-го пакета санкций против России

  •  95338 просмотра
Россия стремится оставить украинцев этой зимой без света и тепла

Россия стремится оставить украинцев этой зимой без света и тепла

  •  99853 просмотра

Публикации

Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

  •  27219 просмотра
Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

  •  100867 просмотра
Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

  •  117976 просмотра
Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

  •  130031 просмотра
Политические преследования под видом антикоррупционной борьбы: заявления НАБУ против экс-министра Сольского правозащитники назвали нарушением презумпции невиновности

Политические преследования под видом антикоррупционной борьбы: заявления НАБУ против экс-министра Сольского правозащитники назвали нарушением презумпции невиновности
Эксклюзив

19 июня 2024, 11:36  •  177757 просмотра

Война

россияне утром сбросили авиабомбу на Селидово в Донецкой области: 2 человека погибли и 3 ранены

россияне утром сбросили авиабомбу на Селидово в Донецкой области: 2 человека погибли и 3 ранены

  •  11424 просмотра
Саперы три дня разминировали путь к авто с погибшим мужчиной на Харьковщине

Саперы три дня разминировали путь к авто с погибшим мужчиной на Харьковщине

  •  12709 просмотра
Евлаш об изменении тактики массированных обстрелов: это игра на истощение

Евлаш об изменении тактики массированных обстрелов: это игра на истощение

  •  22740 просмотра
Обсуждение функционала F16 состоится после их поступления в Украину - Евлаш

Обсуждение функционала F16 состоится после их поступления в Украину - Евлаш

  •  23967 просмотра
Украина может использовать предоставленное США оружие не только на российской территории возле Харьковской области - Пентагон

Украина может использовать предоставленное США оружие не только на российской территории возле Харьковской области - Пентагон

  •  31752 просмотра

политика

Не только земельное дело. Стало известно, кто еще попал в поле зрения НАБУ, кроме главы Нафтогаза Чернышева

Не только земельное дело. Стало известно, кто еще попал в поле зрения НАБУ, кроме главы Нафтогаза Чернышева

  •  1143 просмотра
Украина может использовать предоставленное США оружие не только на российской территории возле Харьковской области - Пентагон

Украина может использовать предоставленное США оружие не только на российской территории возле Харьковской области - Пентагон

  •  31752 просмотра
Первый список имел в своем составе страны, не подтверждавшие согласие - Кулеба объяснил исчезновение подписей под коммюнике саммита мира

Первый список имел в своем составе страны, не подтверждавшие согласие - Кулеба объяснил исчезновение подписей под коммюнике саммита мира

  •  19047 просмотра
Европарламент: в ECR хотят от Орбана "письменное заявление" о поддержке Украины для присоединения

Европарламент: в ECR хотят от Орбана "письменное заявление" о поддержке Украины для присоединения

  •  21667 просмотра
путин пригрозил Южной Корее из-за возможных поставок оружия Украине

путин пригрозил Южной Корее из-за возможных поставок оружия Украине

  •  26331 просмотра

Война

россияне утром сбросили авиабомбу на Селидово в Донецкой области: 2 человека погибли и 3 ранены

россияне утром сбросили авиабомбу на Селидово в Донецкой области: 2 человека погибли и 3 ранены

  •  11424 просмотра
Саперы три дня разминировали путь к авто с погибшим мужчиной на Харьковщине

Саперы три дня разминировали путь к авто с погибшим мужчиной на Харьковщине

  •  12709 просмотра
Евлаш об изменении тактики массированных обстрелов: это игра на истощение

Евлаш об изменении тактики массированных обстрелов: это игра на истощение

  •  22740 просмотра
Обсуждение функционала F16 состоится после их поступления в Украину - Евлаш

Обсуждение функционала F16 состоится после их поступления в Украину - Евлаш

  •  23967 просмотра
Украина может использовать предоставленное США оружие не только на российской территории возле Харьковской области - Пентагон

Украина может использовать предоставленное США оружие не только на российской территории возле Харьковской области - Пентагон

  •  31752 просмотра

политика

Не только земельное дело. Стало известно, кто еще попал в поле зрения НАБУ, кроме главы Нафтогаза Чернышева

Не только земельное дело. Стало известно, кто еще попал в поле зрения НАБУ, кроме главы Нафтогаза Чернышева

  •  1143 просмотра
Украина может использовать предоставленное США оружие не только на российской территории возле Харьковской области - Пентагон

Украина может использовать предоставленное США оружие не только на российской территории возле Харьковской области - Пентагон

  •  31752 просмотра
Первый список имел в своем составе страны, не подтверждавшие согласие - Кулеба объяснил исчезновение подписей под коммюнике саммита мира

Первый список имел в своем составе страны, не подтверждавшие согласие - Кулеба объяснил исчезновение подписей под коммюнике саммита мира

  •  19047 просмотра
Европарламент: в ECR хотят от Орбана "письменное заявление" о поддержке Украины для присоединения

Европарламент: в ECR хотят от Орбана "письменное заявление" о поддержке Украины для присоединения

  •  21667 просмотра
путин пригрозил Южной Корее из-за возможных поставок оружия Украине

путин пригрозил Южной Корее из-за возможных поставок оружия Украине

  •  26331 просмотра

Новости Бизнеса

В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

  •  30833 просмотра
Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

18 июня 2024, 07:17  •  102020 просмотра
Меценат Олег Крот планирует восстановить военный университет в Украине для усиления обороноспособности и развития профармии

Меценат Олег Крот планирует восстановить военный университет в Украине для усиления обороноспособности и развития профармии

17 июня 2024, 12:25  •  104382 просмотра

Экономика

Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

  •  27242 просмотра
Курс валют на 21 июня: гривна снова укрепилась

Курс валют на 21 июня: гривна снова укрепилась

  •  13180 просмотра
Новую мощную скважину запустили в Украине: ежедневно дает 439 тыс. кубов газа

Новую мощную скважину запустили в Украине: ежедневно дает 439 тыс. кубов газа

  •  14394 просмотра
Япония внесла в санкционный список 11 физлиц и 42 компании из России

Япония внесла в санкционный список 11 физлиц и 42 компании из России

  •  90464 просмотра
В Китае запущен первый в мире промышленный паровой проект на атомной энергии

В Китае запущен первый в мире промышленный паровой проект на атомной энергии

  •  22550 просмотра

Киев

Воздушные силы ПВО ночью сбили четыре управляемых авиаракета

Воздушные силы ПВО ночью сбили четыре управляемых авиаракета

  •  23037 просмотра
Вандализм на могилах погибших украинских воинов: задержанной назначат судебно-психиатрическую экспертизу

Вандализм на могилах погибших украинских воинов: задержанной назначат судебно-психиатрическую экспертизу

  •  23678 просмотра
Одного из нападавших на священника в Киеве в 2015-м году приговорили к 15 годам тюрьмы

Одного из нападавших на священника в Киеве в 2015-м году приговорили к 15 годам тюрьмы

  •  23783 просмотра
Надругательство над могилами погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко: подозреваемую женщину задержали

Надругательство над могилами погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко: подозреваемую женщину задержали

  •  25621 просмотра
Не придерживался безопасного интервала: на Киевщине водитель "Volkswagen" сбил 14-летнего велосипедиста

Не придерживался безопасного интервала: на Киевщине водитель "Volkswagen" сбил 14-летнего велосипедиста

  •  26829 просмотра