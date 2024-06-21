Україна може використати надану США зброю не лише на російській території біля Харківщини - Пентагон
Київ • УНН
Україна може використати зброю, надану США, щоб вразити російські сили, які ведуть вогонь по українських військах будь-де через кордон із росією, а не лише на російській території біля Харківської області України, заявив Пентагон.
Україна може використати зброю, надану США, щоб вразити російські сили, які ведуть вогонь по українських військах будь-де через кордон із росією, а не лише на російській території біля Харківської області України, заявив Пентагон у четвер, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Минулого місяця президент США Джо Байден без розголосу дозволив Україні запускати зброю, надану США, по військових цілях у росії, вказує видання. Але офіційні особи тоді заявили, що рішення Байдена стосується лише цілей у росії поблизу кордону з Харківською областю України.
Речник Пентагону генерал-майор ВПС Патрік Райдер сказав журналістам, що, хоча в політиці не відбулося жодних змін, застосування Україною зброї проти російських військ не обмежено лише поблизу Харкова на російському боці.
"Здатність мати можливість вести вогонь у відповідь у разі обстрілу - ось на чому зосереджена ця політика... оскільки ми бачимо, що російські війська ведуть вогонь через кордон, здатність України - вести вогонь у відповідь по цих наземних силах, використовуючи боєприпаси, надані США", - сказав Райдер.
"Це самооборона, тому для них має сенс мати можливість це зробити"", - додав він.
Зауваження Райдера повторюють коментарі, зроблені радником Байдена з національної безпеки на початку цього тижня, вказує видання.
"Це не про географію. Це про здоровий глузд, - сказав PBS радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван. - Якщо росія атакує або збирається атакувати зі своєї території Україну, має сенс лише дозволити Україні завдати удару силам, які завдають їй ударів з-за кордону".
Салліван додав, що Україна також може використовувати системи протиповітряної оборони по російських літаках, які летять у російському повітряному просторі, якщо вони збираються обстріляти український повітряний простір.
Салліван про дозвіл США застосовувати їхню зброю на території рф: це не про географію, а про здоровий глузд19.06.24, 18:00 • 15668 переглядiв