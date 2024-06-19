Салліван про дозвіл США застосовувати їхню зброю на території рф: це не про географію, а про здоровий глузд
Київ • УНН
Радник президента США уточнив, що дозвіл на використання американської зброї по території рф поширюється на будь-яке місце, де російські війська переходять кордон, щоб спробувати захопити додаткову територію.
Дозвіл на використання американської зброї для ударів по території росії поширюється на будь-яке місце, де російські війська переходять кордон для захоплення української території. Це рішення базується на принципі здорового глузду. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю PBS, пише УНН.
Він поширюється на будь-яке місце, де російські війська переходять кордон з російської сторони на українську, щоб спробувати захопити додаткову українську територію
За його словами, вони помітили перші ознаки того, що росія провела розвідувальні дії в Сумах, тому дозвіл на використання американської зброї для ударів по території рф може застосовуватися і там.
Це не про географію, а про здоровий глузд. Якщо росія атакує або збирається напасти зі своєї території на територію України, має сенс лише дозволити Україні завдати удару у відповідь силам, які завдають їй ударів з-за кордону
Нагадаємо
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван рішуче засудив дії росії щодо викрадення дітей, закликаючи до їх повернення, та критикував "візію путіна" назвавши це неприйнятним та безвідповідальним.
США будуть гордо йти з Україною по цьому шляху, поки вона не переможе – Салліван16.06.24, 16:31 • 27116 переглядiв