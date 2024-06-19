Разрешение на использование американского оружия для ударов по территории россии распространяется на любое место, где российские войска переходят границу для захвата украинской территории. Это решение основано на принципе здравого смысла. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джек Салливан в интервью PBS, пишет УНН.

Он распространяется на любое место, где российские войска переходят границу с российской стороны на украинскую, чтобы попытаться захватить дополнительную украинскую территорию - говорит Салливан.

По его словам, они заметили первые признаки того, что россия провела разведывательные действия в Сумах, поэтому разрешение на использование американского оружия для ударов по территории рф может применяться и там.

Речь идет не о географии, а о здравом смысле. Если россия атакует или собирается напасть со своей территории на территорию Украины, имеет смысл лишь позволить Украине нанести ответный удар силам, которые наносят ей удары из-за границы - добавил он.

Напомним

Советник президента США по национальной безопасности Джек Салливан решительно осудил действия россии по похищению детей, призывая к их возвращению, и критиковал "видение путина" назвав это неприемлемым и безответственным.

США будут гордо идти с Украиной по этому пути, пока она не победит - Салливан