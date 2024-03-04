Україна витримала серію атак рф на регіональні енергетичні об'єкти у лютого - британська розвідка

У лютого 2024 року росія завдала серії атак на українську інфраструктуру, втім, попри ворожі удари енергосистема України підтримує стабільну роботу. Про це йдеться у звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.

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Як повідомляється, протягом лютого 2024 року росія завдала серію атак на українські енергетичні об'єкти.

Українські сили протиповітряної оборони неодноразово відбивали атаки БПЛА, але російські удари з високою ймовірністю пошкодили українські електростанції та електричним підстанціям

Як зазначається, ці атаки відбувалися по всій Україні. Завдано шкоди регіональній енергетичній інфраструктурі, в тому числі на Донеччині, Дніпропетровщині та Львівщині.

Як вказали у британській розвідці, російські атаки найімовірніше, були здійснені за допомогою комбінації БПЛА, ракетних комплексів класу "поверхня-поверхня" і звичайної артилерії, а не російської дальньої авіації дальньої дії, як це спостерігалося у 2022 і 2023 роках.

Цілком імовірно, що росія намагалася завдати ударів по регіональних енергетичних об'єктах, щоб погіршити промислову діяльність в Україні. Попри ці атаки, енергосистема України підтримує стабільну роботу