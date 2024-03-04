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Україна витримала серію атак рф на регіональні енергетичні об'єкти у лютого - британська розвідка

Київ • УНН

 • 22187 перегляди

Незважаючи на російські атаки на регіональні енергетичні об'єкти в лютому 2024 року, енергосистема України працює стабільно.

Україна витримала серію атак рф на регіональні енергетичні об'єкти у лютого - британська розвідка

У лютого 2024 року росія завдала серії атак на українську інфраструктуру, втім, попри ворожі удари енергосистема України підтримує стабільну роботу. Про це йдеться у звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, протягом лютого 2024 року росія завдала серію атак на українські енергетичні об'єкти. 

Українські сили протиповітряної оборони неодноразово відбивали атаки БПЛА, але російські удари з високою ймовірністю пошкодили українські електростанції та електричним підстанціям

- йдеться у повідомленні Міноборони Британї.

Як зазначається, ці атаки відбувалися по всій Україні. Завдано шкоди  регіональній енергетичній інфраструктурі, в тому числі на Донеччині, Дніпропетровщині та Львівщині. 

Як вказали у британській розвідці, російські атаки найімовірніше, були здійснені за допомогою комбінації БПЛА, ракетних комплексів класу "поверхня-поверхня" і звичайної артилерії, а не російської дальньої авіації дальньої дії, як це спостерігалося у 2022 і 2023 роках.

 Цілком імовірно, що росія намагалася завдати ударів по регіональних енергетичних об'єктах, щоб погіршити промислову діяльність в Україні. Попри ці атаки, енергосистема України підтримує стабільну роботу

- наголосили в Міноборони Британії.

Зеленський: ми пройшли зиму, енерготерор Росії не спрацював03.03.24, 21:46 • 33467 переглядiв

Тетяна Краєвська

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