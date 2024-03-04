Украина выдержала серию атак рф на региональные энергетические объекты в феврале - британская разведка

В феврале 2024 года россия нанесла серии атак на украинскую инфраструктуру, впрочем, несмотря на вражеские удары энергосистема Украины поддерживает стабильную работу. Об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, в течение февраля 2024 года россия нанесла серию атак на украинские энергетические объекты.

Украинские силы противовоздушной обороны неоднократно отражали атаки БПЛА, но российские удары с высокой вероятностью повредили украинские электростанции и электрические подстанции - говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

Как отмечается, эти атаки происходили по всей Украине. Нанесен ущерб региональной энергетической инфраструктуре, в том числе в Донецкой, Днепропетровской и Львовской областях.

Как указали в британской разведке, российские атаки скорее всего, были осуществлены с помощью комбинации БПЛА, ракетных комплексов класса "поверхность-поверхность" и обычной артиллерии, а не российской дальней авиации дальнего действия, как это наблюдалось в 2022 и 2023 годах.

Вполне вероятно, что россия пыталась нанести удары по региональным энергетическим объектам, чтобы ухудшить промышленную деятельность в Украине. Несмотря на эти атаки, энергосистема Украины поддерживает стабильную работу - отметили в Минобороны Британии.

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