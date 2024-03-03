Зеленский: мы прошли зиму, энерготеррор России не сработал

Украина прошла зиму и не допустила блэкаутов, заявил президент Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

Мы сохранили энергетику, не допустили блэкаутов. Энерготеррор России не сработал. Мы продолжаем восстанавливать безопасность на море, и наш морской экспорт работает. Мы можем сбивать больше российской военной авиации и уничтожать еще больше российской логистики на нашей оккупированной территории. Вопрос только в соответствующем оружии, которое есть у партнеров и может быть передано Украине сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что эта война должна стать безнадежной именно для России и ее террористов. Они должны максимально почувствовать, что есть сила, которая уничтожает тех, кто хочет уничтожать жизнь.

За эту неделю Украина сбила семь российских военных самолетов. С начала февраля Россия потеряла 15 военных самолетов.

Это правильная динамика их потерь. И чем больше будет наших возможностей сбивать российскую авиацию, чем дальше на нашей оккупированной территории мы будем уничтожать российскую логистику, тем больше украинских жизней будет спасено подчеркнул президент.

Он отметил, что ни одно государство в Европе не смогло бы в одиночку выдержать такое давление, поэтому важно, чтобы мы сейчас все были вместе - "каждый, кто ценит жизнь и кто не хочет, чтобы этот террор пришел домой к другим народам".

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