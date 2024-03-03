Зеленский: мы прошли зиму, энерготеррор России не сработал
Украина пережила зиму без отключений электроэнергии, несмотря на энергетические атаки России, и Зеленский заявил, что Украина сбила 7 российских самолетов на этой неделе и 15 с февраля, продолжая восстанавливать морскую безопасность и экспорт.
Израиль: палестинцы возле конвоя ООН в Газе погибли из-за давки, а не из-за удара ЦАХАЛа
Палестинцы возле гуманитарного конвоя ООН в Газе погибли в давке, а не в результате израильского удара, согласно предварительному израильскому военному расследованию.
Министр обороны ФРГ Писториус назвал перехват разговора немецких офицеров гибридной атакой рф
Министр обороны Германии заявил, что публикация россией утечки разговора между немецкими офицерами была гибридной атакой, направленной на дезинформацию и подрыв единства.
Над Криворожским районом уничтожили вражескую ракету
Сегодня над Криворожским районом Днепропетровской области военные уничтожили вражескую ракету.
В Одессе спасатели завершили поисковые работы: в результате удара рф погибли 12 человек
Спасатели завершили поисковые работы в Одессе, где в результате российского удара погибли 12 человек, в том числе 5 детей, самым младшим из которых был 4-месячный мальчик.
На Кировоградщину движется ракета - Воздушные силы
Воздушные силы предупредили о вражеской ракете, направляющейся в Кировоградскую область.
Британия выделит 250 миллионов фунтов кредитного лимита для бизнеса в Украине
Великобритания предоставит кредитный лимит в размере до 250 миллионов фунтов для украинского бизнеса.
Министр обороны Литвы обсудит с главой Пентагона поддержку Украины
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас обсудит дальнейшую поддержку Украины с министром обороны США Ллойдом Остином во время его визита в Вашингтон 3-6 марта.
Искусственный интеллект привлекут к разминированию Украины - Минэкономики
Искусственный интеллект поможет Украине быстрее обезвреживать наземные мины и спасать жизни благодаря анализу данных о разминировании.
В МИД Молдовы отреагировали на заявления лаврова: "Не имеет морального права читать лекции о демократии и свободе"
Министерство иностранных дел Молдовы ответило, что лавров и кремлевский режим не имеют права читать лекции о демократии и свободе, учитывая неспровоцированные нападения на соседей.