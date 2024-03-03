Зеленський: ми пройшли зиму, енерготерор Росії не спрацював

Україна пройшла зиму і не допустила блекаутів, заявив президент Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.

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Ми зберегли енергетику, не допустили блекаутів. Енерготерор Росії не спрацював. Ми продовжуємо відновлювати безпеку на морі, і наш морський експорт працює. Ми можемо збивати більше російської військової авіації та знищувати ще більше російської логістики на нашій окупованій території. Питання лише у відповідній зброї, яка є в партнерів і може бути передана Україні