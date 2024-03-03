Зеленський: ми пройшли зиму, енерготерор Росії не спрацював
Київ • УНН
Україна пережила зиму без відключень електроенергії, незважаючи на енергетичні атаки Росії, і Зеленський заявив, що Україна збила 7 російських літаків цього тижня і 15 з лютого, продовжуючи відновлювати морську безпеку та експорт.
Україна пройшла зиму і не допустила блекаутів, заявив президент Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.
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Ми зберегли енергетику, не допустили блекаутів. Енерготерор Росії не спрацював. Ми продовжуємо відновлювати безпеку на морі, і наш морський експорт працює. Ми можемо збивати більше російської військової авіації та знищувати ще більше російської логістики на нашій окупованій території. Питання лише у відповідній зброї, яка є в партнерів і може бути передана Україні
Він підкреслив, що ця війна повинна стати безнадійною саме для Росії та її терористів. Вони повинні максимально відчути, що є сила, яка знищує тих, хто хоче знищувати життя.
За цей тиждень Україна збила сім російських військових літаків. Від початку лютого Росія втратила 15 військових літаків.
Це правильна динаміка їхніх втрат. І що більше буде наших можливостей збивати російську авіацію, що далі на нашій окупованій території ми будемо знищувати російську логістику, то більше українських життів буде врятовано
Він відзначив, що жодна держава у Європі не змогла б наодинці витримати такий тиск, тому важливо, щоб ми зараз усі були разом – "кожен, хто цінує життя і хто не хоче, щоб цей терор прийшов додому до інших народів".
Україна готується до російських дезінформаційних атак на Зеленського - Bloomberg03.03.24, 18:37 • 34582 перегляди