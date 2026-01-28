Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори

У Міністерство закордонних справ України сьогодні викликали посла Угорщини в Україні Антала Гейзера і висловили протест через неправдиві заявами офіційного Будапешта щодо нібито втручання України у хід парламентських виборів в Угорщині, передає УНН.

Уряд Угорщини запустив петицію проти фінансової допомоги Україні перед виборами з провокативними зображеннями Зеленського

Як повідомили у МЗС, угорському дипломату наголосили, що "Україна виступає категорично проти втягування угорською стороною нашої країни до передвиборчої кампанії в Угорщині, що відверто шкодить розвитку двосторонніх відносин".

Угорську сторону закликали зупинити агресивну антиукраїнську риторику, щоб уникнути негативних наслідків для відносин між двома сусідніми країнами. Підкреслили, що Україна, зі свого боку, залишається готовою до розвитку конструктивної співпраці з Угорщиною. У цьому контексті вчергове наголошено на необхідності розблокування вступних переговорів України з Європейським Союзом, що безумовно відповідає інтересам обидвох народів та угорської меншини в України