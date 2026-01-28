$42.960.17
15:19 • 172 перегляди
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
15:18 • 262 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
14:57 • 1044 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
14:19 • 11301 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
11:48 • 15321 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Ексклюзив
10:05 • 22175 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
09:51 • 26809 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у воронезькій області рф та інших об'єктів окупантів
28 січня, 08:35 • 26182 перегляди
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йдеVideo
Ексклюзив
28 січня, 08:19 • 24790 перегляди
Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку
28 січня, 03:48 • 27710 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори

Київ • УНН

 • 172 перегляди

МЗС України викликало угорського посла Антала Гейзера через неправдиві заяви про втручання України у вибори. Українська сторона закликала Угорщину припинити антиукраїнську риторику.

Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори

У Міністерство закордонних справ України сьогодні викликали посла Угорщини в Україні Антала Гейзера і висловили протест через неправдиві заявами офіційного Будапешта щодо нібито втручання України у хід парламентських виборів в Угорщині, передає УНН.

28 січня до Міністерства закордонних справ України було викликано посла Угорщини в Україні Антала Гейзера, якому було висловлено рішучий протест у зв’язку із нещодавніми неправдивими заявами керівництва Угорщини щодо нібито втручання України у хід парламентських виборів в Угорщині 

- йдеться у заяві українського дипвідомства.

Уряд Угорщини запустив петицію проти фінансової допомоги Україні перед виборами з провокативними зображеннями Зеленського28.01.26, 01:29 • 18726 переглядiв

Як повідомили у МЗС, угорському дипломату наголосили, що "Україна виступає категорично проти втягування угорською стороною нашої країни до передвиборчої кампанії в Угорщині, що відверто шкодить розвитку двосторонніх відносин".

Угорську сторону закликали зупинити агресивну антиукраїнську риторику, щоб уникнути негативних наслідків для відносин між двома сусідніми країнами. Підкреслили, що Україна, зі свого боку, залишається готовою до розвитку конструктивної співпраці з Угорщиною. У цьому контексті вчергове наголошено на необхідності розблокування вступних переговорів України з Європейським Союзом, що безумовно відповідає інтересам обидвох народів та угорської меншини в України 

- йдеться у заяві дипвідомства.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну у спробі втрутитись у парламентські вибори в країні і доручив викликати українського посла до МЗС. 

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Дипломатка
Європейський Союз
Угорщина
Україна
Віктор Орбан