Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы

В Министерство иностранных дел Украины сегодня вызвали посла Венгрии в Украине Антала Гейзера и выразили протест из-за ложных заявлений официального Будапешта относительно якобы вмешательства Украины в ход парламентских выборов в Венгрии, передает УНН.

28 января в Министерство иностранных дел Украины был вызван посол Венгрии в Украине Антал Гейзер, которому был выражен решительный протест в связи с недавними ложными заявлениями руководства Венгрии относительно якобы вмешательства Украины в ход парламентских выборов в Венгрии - говорится в заявлении украинского дипведомства.

Правительство Венгрии запустило петицию против финансовой помощи Украине перед выборами с провокационными изображениями Зеленского

Как сообщили в МИД, венгерскому дипломату подчеркнули, что "Украина выступает категорически против втягивания венгерской стороной нашей страны в предвыборную кампанию в Венгрии, что откровенно вредит развитию двусторонних отношений".

Венгерскую сторону призвали остановить агрессивную антиукраинскую риторику, чтобы избежать негативных последствий для отношений между двумя соседними странами. Подчеркнули, что Украина, со своей стороны, остается готовой к развитию конструктивного сотрудничества с Венгрией. В этом контексте в очередной раз подчеркнута необходимость разблокирования вступительных переговоров Украины с Европейским Союзом, что безусловно отвечает интересам обоих народов и венгерского меньшинства в Украине - говорится в заявлении дипведомства.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в попытке вмешаться в парламентские выборы в стране и поручил вызвать украинского посла в МИД.