15:19 • 1574 просмотра
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
Эксклюзив
15:18 • 2796 просмотра
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
Эксклюзив
14:57 • 3122 просмотра
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
14:19 • 13626 просмотра
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
11:48 • 16961 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Эксклюзив
10:05 • 23335 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
09:51 • 27832 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в воронежской области рф и других объектов оккупантов
28 января, 08:35 • 26884 просмотра
Зеленский: Украина определила пункты для проработки в соглашении с США по послевоенному восстановлению, работа с командой Трампа идетVideo
Эксклюзив
28 января, 08:19 • 25090 просмотра
Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
28 января, 03:48 • 27948 просмотра
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
Эксклюзивы
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы

Киев • УНН

 • 1586 просмотра

МИД Украины вызвал венгерского посла Антала Гейзера из-за ложных заявлений о вмешательстве Украины в выборы. Украинская сторона призвала Венгрию прекратить антиукраинскую риторику.

Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы

В Министерство иностранных дел Украины сегодня вызвали посла Венгрии в Украине Антала Гейзера и выразили протест из-за ложных заявлений официального Будапешта относительно якобы вмешательства Украины в ход парламентских выборов в Венгрии, передает УНН.

28 января в Министерство иностранных дел Украины был вызван посол Венгрии в Украине Антал Гейзер, которому был выражен решительный протест в связи с недавними ложными заявлениями руководства Венгрии относительно якобы вмешательства Украины в ход парламентских выборов в Венгрии 

- говорится в заявлении украинского дипведомства.

Правительство Венгрии запустило петицию против финансовой помощи Украине перед выборами с провокационными изображениями Зеленского28.01.26, 01:29 • 18758 просмотров

Как сообщили в МИД, венгерскому дипломату подчеркнули, что "Украина выступает категорически против втягивания венгерской стороной нашей страны в предвыборную кампанию в Венгрии, что откровенно вредит развитию двусторонних отношений".

Венгерскую сторону призвали остановить агрессивную антиукраинскую риторику, чтобы избежать негативных последствий для отношений между двумя соседними странами. Подчеркнули, что Украина, со своей стороны, остается готовой к развитию конструктивного сотрудничества с Венгрией. В этом контексте в очередной раз подчеркнута необходимость разблокирования вступительных переговоров Украины с Европейским Союзом, что безусловно отвечает интересам обоих народов и венгерского меньшинства в Украине 

- говорится в заявлении дипведомства.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в попытке вмешаться в парламентские выборы в стране и поручил вызвать украинского посла в МИД. 

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Дипломатка
Европейский Союз
Венгрия
Украина
Виктор Орбан