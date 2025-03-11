Україна та США зроблять спільну заяву після переговорів у Саудівській Аравії - ЗМІ

Українська та американська команди після дня переговорів у Саудівській Аравії представлять спільну заяву, передає УНН із посиланням на FT.

... обидві сторони представлять спільну заяву, в якій підсумовують день дискусій, які мали розгорнутися навколо пропозиції України щодо часткового припинення вогню у війні з росією, а також передбачуваної угоди з США щодо мінеральних ресурсів України - йдеться у повідомленні.

За даними видання, продовження переговорів завтра не планується.

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Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що на переговорах з США у Саудівській Аравії з боку України буде чітка налаштованість на конструктив, і "сподіваємось, що вдасться обговорити й погодити необхідні рішення та кроки".

Очільник делегації США, держсекретар Марко Рубіо перед переговорами заявив, що під час переговорів в Саудівській Аравії Америка хоче почути від України, на які поступки вона може піти заради миру.