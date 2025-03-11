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Андрій Єрмак: "Припинення вогню ще ніколи не було таким близьким"

Київ • УНН

 • 108319 перегляди

Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що для досягнення миру необхідні гарантії безпеки, посилення санкцій та контроль над замороженими активами рф.

Андрій Єрмак: "Припинення вогню ще ніколи не було таким близьким"

Припинення вогню в Україні не буде досягнуто лише дипломатичним шляхом. Крім того, для сталого миру Україні мають бути надані гарантії безпеки, Європа має розширити санкції проти рф та взяти під контроль заморожені російські активи. Про це написав глава Офісу Президента Андрій Єрмак в колонці The Guardian, передає УНН.

Зараз, коли я перебуваю в Джидді, Саудівська Аравія, припинення вогню в трирічній війні, яку російська федерація веде проти моєї країни, здається ще ніколи не було таким близьким. Нещодавні переговори між Україною та її партнерами породили велику надію на те, що український народ дуже скоро повернеться до мирного життя

- заявив Єрмак.

Глава Офісу Президента вказав, що "припинення вогню в Україні не буде досягнуто лише дипломатичними жестами". Для того щоб мир - коли він настане - був міцним, необхідно попередньо виконати низку умов. Це включає в себе надання політичного і фінансового тиску на росію.

По-перше, Україні мають бути надані гарантії безпеки, які додадуть переконливості майбутній угоді про припинення вогню. По-друге, Європа має вжити рішучих дій для посилення і розширення санкцій проти росії. І по-третє, Європа повинна взяти під контроль заморожені російські активи, щоб забезпечити подальшу і більш активну підтримку України

- вважає Єрмак.

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 За його словами, рішення Європи про спільне запозичення до 150 млрд євро на оборонні витрати країн-членів є критично важливим. Це - у поєднанні з потенційними 20 млрд євро на оборону України - стане відчутним внеском у створення надійної оборонної архітектури для всієї Європи, зазначив Єрмак.

Надійне стримування, як вважає Єрмак, допоможе гарантувати, що будь-яке припинення вогню має найкращі шанси стати міцним миром. "Європа не може допустити припинення вогню, яке дасть змогу росії переозброїтися, відновити свої сили і повернутися за новими українськими землями і ресурсами", - наголосив глава ОП. 

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Єрмак також вказав, що Україна вдячна за рішення ЄС надати фінансову підтримку в 30,6 млрд євро цього року. Втім одним із найпотужніших інструментів в арсеналі Європи є 300 млрд євро заморожених російських активів, що зберігаються в західних фінансових установах, зауважив Єрмак.

"Ці кошти мають залишатися під ембарго, а прибуток від них має використовуватися для підтримки фінансового відновлення України. Якщо дозволити росії повернути ці кошти після її агресивної війни, це призведе до катастрофічних наслідків", - вважає глава ОП.

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Тетяна Краєвська

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