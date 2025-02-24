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Урсула фон дер Ляєн: зняття санкцій з росії можливе лише після конкретних кроків з її боку

Урсула фон дер Ляєн: зняття санкцій з росії можливе лише після конкретних кроків з її боку

Київ • УНН

 • 21631 перегляди

Президентка Єврокомісії заявила, що санкції мають величезний вплив на економіку росії. Їх зняття можливе лише після конкретних кроків з боку рф.

Наразі зарано говорити про зняття санкцій з росії: санкції вже призвели до значних економічних проблем у росії, таких як висока інфляція та підвищення відсоткових ставок, а також до виходу компаній з російського ринку. Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції на саміті "Підтримай Україну", передає кореспондент УНН.

Деталі

Що стосується питань санкцій, те, що ми бачимо — санкції мають величезний вплив на економіку росії, вони призвели до величезної інфляції, відсоткових ставок. Тобто наслідки можна побачити. Компанії залишають росію і вони, ці санкції, дійсно вражаючі. І вони є частиною нашого підходу, що ми хочемо отримати мир за рахунок сили і це є очевидним, що якщо росія демонструє фактами своє дійсне бачення — потенційне зняття санкцій цієї розмови можна буде вести лише після того як ми побачимо якісь конкретні кроки з боку російської сторони

— заявила Урсула фон дер Ляєн.

Доповнення

ЄС оголосив про ухвалення 16-го пакету санкцій проти російської федерації. Пакет включає економічні та індивідуальні обмежувальні заходи.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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