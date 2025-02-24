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Урсула фон дер Ляйен: снятие санкций с россии возможно только после конкретных шагов с ее стороны

Урсула фон дер Ляйен: снятие санкций с россии возможно только после конкретных шагов с ее стороны

Киев  •  УНН

 • 4400 просмотра

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Президент Еврокомиссии заявила, что санкции имеют огромное влияние на экономику россии. Их снятие возможно только после конкретных шагов со стороны рф.

Сейчас рано говорить о снятии санкций с россии: санкции уже привели к значительным экономическим проблемам в россии, таким как высокая инфляция и повышение процентных ставок, а также к выходу компаний с российского рынка. Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции на саммите "Поддержи Украину", передает корреспондент УНН.

Детали

Что касается вопросов санкций, то, что мы видим - санкции имеют огромное влияние на экономику россии, они привели к огромной инфляции, процентным ставкам. То есть последствия можно увидеть. Компании покидают россию и они, эти санкции, действительно впечатляющие. И они являются частью нашего подхода, что мы хотим получить мир за счет силы и это очевидно, что если Россия демонстрирует фактами свое действительное видение - потенциальное снятие санкций этот разговор можно будет вести только после того как мы увидим какие-то конкретные шаги со стороны российской стороныр

- заявила Урсула фон дер Ляйен.

Дополнение

ЕС объявил о принятии 16-го пакета санкций против российской федерации. Пакет включает экономические и индивидуальные ограничительные меры.

Алина Волянская

Алина Волянская

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