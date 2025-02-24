Урсула фон дер Ляйен: снятие санкций с россии возможно только после конкретных шагов с ее стороны

Сейчас рано говорить о снятии санкций с россии: санкции уже привели к значительным экономическим проблемам в россии, таким как высокая инфляция и повышение процентных ставок, а также к выходу компаний с российского рынка. Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции на саммите "Поддержи Украину", передает корреспондент УНН.

Детали

Что касается вопросов санкций, то, что мы видим - санкции имеют огромное влияние на экономику россии, они привели к огромной инфляции, процентным ставкам. То есть последствия можно увидеть. Компании покидают россию и они, эти санкции, действительно впечатляющие. И они являются частью нашего подхода, что мы хотим получить мир за счет силы и это очевидно, что если Россия демонстрирует фактами свое действительное видение - потенциальное снятие санкций этот разговор можно будет вести только после того как мы увидим какие-то конкретные шаги со стороны российской стороныр - заявила Урсула фон дер Ляйен.

Дополнение

ЕС объявил о принятии 16-го пакета санкций против российской федерации. Пакет включает экономические и индивидуальные ограничительные меры.