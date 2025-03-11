Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Перемирие в Украине не будет достигнуто только дипломатическим путем. Кроме того, для устойчивого мира Украине должны быть предоставлены гарантии безопасности, Европа должна расширить санкции против россии и взять под контроль замороженные российские активы. Об этом написал глава Офиса Президента Андрей Ермак в колонке The Guardian, передает УНН.

Сейчас, когда я нахожусь в Джидде, Саудовская Аравия, прекращение огня в трехлетней войне, которую российская федерация ведет против моей страны, кажется еще никогда не было таким близким. Недавние переговоры между Украиной и ее партнерами породили большую надежду на то, что украинский народ очень скоро вернется к мирной жизни - заявил Ермак.

Глава Офиса Президента указал, что "прекращение огня в Украине не будет достигнуто только дипломатическими жестами". Для того чтобы мир - когда он наступит - был прочным, необходимо предварительно выполнить ряд условий. Это включает в себя предоставление политического и финансового давления на россию.

Во-первых, Украине должны быть предоставлены гарантии безопасности, которые добавят убедительности будущему соглашению о прекращении огня. Во-вторых, Европа должна предпринять решительные действия для усиления и расширения санкций против россии. И в-третьих, Европа должна взять под контроль замороженные российские активы, чтобы обеспечить дальнейшую и более активную поддержку Украины - считает Ермак.

Рубио: Украина должна пойти на территориальные уступки для завершения войны

По его словам, решение Европы о совместном заимствовании до 150 млрд евро на оборонные расходы стран-членов является критически важным. Это - в сочетании с потенциальными 20 млрд евро на оборону Украины - станет ощутимым вкладом в создание надежной оборонной архитектуры для всей Европы, отметил Ермак.

Надежное сдерживание, как считает Ермак, поможет гарантировать, что любое прекращение огня имеет наилучшие шансы стать прочным миром. "Европа не может допустить прекращения огня, которое позволит россии переоснаститься, восстановить свои силы и вернуться за новыми украинскими землями и ресурсами", - подчеркнул глава ОП.

Урсула фон дер Ляйен: снятие санкций с россии возможно только после конкретных шагов с ее стороны

Ермак также указал, что Украина благодарна за решение ЕС предоставить финансовую поддержку в 30,6 млрд евро в этом году. Тем не менее, одним из самых мощных инструментов в арсенале Европы являются 300 млрд евро замороженных российских активов, которые хранятся в западных финансовых учреждениях, отметил Ермак.

"Эти средства должны оставаться под эмбарго, а доход от них должен использоваться для поддержки финансового восстановления Украины. Если позволить россии вернуть эти средства после ее агрессивной войны, это приведет к катастрофическим последствиям", - считает глава ОП.

Справедливый и долгосрочный мир достижим под руководством США и в сотрудничестве со всей Европой - Зеленский