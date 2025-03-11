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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Киев • УНН

 • 59815 просмотра

Украинская и американская делегации проводят переговоры в Саудовской Аравии по поводу частичного прекращения огня и соглашения о минеральных ресурсах. Стороны планируют представить совместное заявление по итогам дня дискуссий.

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Украинская и американская команды после дня переговоров в Саудовской Аравии представят совместное заявление, передает УНН со ссылкой на  FT.

... обе стороны представят совместное заявление, в котором подведут итоги дня дискуссий, которые должны были развернуться вокруг предложения Украины о частичном прекращении огня в войне с россией, а также предполагаемого соглашения с США по минеральным ресурсам Украины 

- говорится в сообщении.

По данным издания, продолжение переговоров завтра не планируется.

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"11.03.25, 13:14 • 108306 просмотров

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на переговорах с США в Саудовской Аравии со стороны Украины будет четкая настройка на конструктив, и "надеемся, что удастся обсудить и согласовать необходимые решения и шаги".

Глава делегации США, госсекретарь Марко Рубио перед переговорами заявил, что во время переговоров в Саудовской Аравии Америка хочет услышать от Украины, на какие уступки она может пойти ради мира.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
Марко Рубио
Андрей Ермак
Саудовская Аравия
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