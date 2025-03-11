Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
Киев • УНН
Украинская и американская делегации проводят переговоры в Саудовской Аравии по поводу частичного прекращения огня и соглашения о минеральных ресурсах. Стороны планируют представить совместное заявление по итогам дня дискуссий.
Украинская и американская команды после дня переговоров в Саудовской Аравии представят совместное заявление, передает УНН со ссылкой на FT.
... обе стороны представят совместное заявление, в котором подведут итоги дня дискуссий, которые должны были развернуться вокруг предложения Украины о частичном прекращении огня в войне с россией, а также предполагаемого соглашения с США по минеральным ресурсам Украины
По данным издания, продолжение переговоров завтра не планируется.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на переговорах с США в Саудовской Аравии со стороны Украины будет четкая настройка на конструктив, и "надеемся, что удастся обсудить и согласовать необходимые решения и шаги".
Глава делегации США, госсекретарь Марко Рубио перед переговорами заявил, что во время переговоров в Саудовской Аравии Америка хочет услышать от Украины, на какие уступки она может пойти ради мира.