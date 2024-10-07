Україна та Словаччина почали другі міжурядові консультації: про що говоритимуть

В понеділок, 7 жовтня, Україна на Словаччина проводять другі міжурядові консультації. Сьогодні зокрема йтиметься про практичні кроки з реалізації Формули миру президента України. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

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Шмигаль розповів, що Україна зі Словаччиною країни досягли прогресу у виконанні Дорожньої карти спільних дій, яку підписали за підсумками попередніх консультацій. Наразі деякі з кроків виконані повністю, деякі — на завершальному етапі.

Країни також просунулись у питаннях реалізації енергетичних та інфраструктурних проєктів.

Шмигаль та прем'єр Словаччини Фіцо зустрілися на Закарпатті

Обговоримо практичні кроки з реалізації Формули миру Президента України. Підкреслив, що для реалізації усіх наших проєктів та для захисту нашого європейського дому необхідно забезпечити перемогу та справедливий мир для України

Він також відзначив, що Словацький Уряд нещодавно схвалив Рамкову програму участі у відновленні України. Глава уряду переконаний, що спільні проєкти в енергетиці, транспорті та інфраструктурі сприятимуть розвитку прикордонних регіонів.

Ми також досягли згоди щодо завершення роботи над вісьмома двосторонніми документами, зокрема щодо спільного контролю на пунктах пропуску. Сподіваємося підписати їх до кінця цього року