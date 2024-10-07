Україна та Словаччина почали другі міжурядові консультації: про що говоритимуть
Київ • УНН
Україна та Словаччина розпочали другі міжурядові консультації. Обговорюються практичні кроки з реалізації Формули миру, енергетичні та інфраструктурні проєкти, а також підписання двосторонніх документів.
В понеділок, 7 жовтня, Україна на Словаччина проводять другі міжурядові консультації. Сьогодні зокрема йтиметься про практичні кроки з реалізації Формули миру президента України. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
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Шмигаль розповів, що Україна зі Словаччиною країни досягли прогресу у виконанні Дорожньої карти спільних дій, яку підписали за підсумками попередніх консультацій. Наразі деякі з кроків виконані повністю, деякі — на завершальному етапі.
Країни також просунулись у питаннях реалізації енергетичних та інфраструктурних проєктів.
Шмигаль та прем'єр Словаччини Фіцо зустрілися на Закарпатті07.10.24, 11:11 • 16471 перегляд
Обговоримо практичні кроки з реалізації Формули миру Президента України. Підкреслив, що для реалізації усіх наших проєктів та для захисту нашого європейського дому необхідно забезпечити перемогу та справедливий мир для України
Він також відзначив, що Словацький Уряд нещодавно схвалив Рамкову програму участі у відновленні України. Глава уряду переконаний, що спільні проєкти в енергетиці, транспорті та інфраструктурі сприятимуть розвитку прикордонних регіонів.
Ми також досягли згоди щодо завершення роботи над вісьмома двосторонніми документами, зокрема щодо спільного контролю на пунктах пропуску. Сподіваємося підписати їх до кінця цього року
Нагадаємо
Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що блокуватиме вступ України до НАТО, поки він при владі. Він вважає, що членство України в Альянсі може призвести до третьої світової війни.