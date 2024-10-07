Украина и Словакия начали вторые межправительственные консультации: о чем будут говорить

В понедельник, 7 октября, Украина и Словакия проводят вторые межправительственные консультации. Сегодня в частности речь пойдет о практических шагах по реализации Формулы мира президента Украины. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

Шмыгаль рассказал, что Украина со Словакией страны достигли прогресса в выполнении Дорожной карты совместных действий, которую подписали по итогам предыдущих консультаций. Сейчас некоторые из шагов выполнены полностью, некоторые - на завершающем этапе.

Страны также продвинулись в вопросах реализации энергетических и инфраструктурных проектов.

Шмыгаль и премьер Словакии Фицо встретились на Закарпатье

Обсудим практические шаги по реализации Формулы мира Президента Украины. Подчеркнул, что для реализации всех наших проектов и для защиты нашего европейского дома необходимо обеспечить победу и справедливый мир для Украины

Он также отметил, что Словацкое правительство недавно одобрило Рамочную программу участия в восстановлении Украины. Глава правительства убежден, что совместные проекты в энергетике, транспорте и инфраструктуре будут способствовать развитию приграничных регионов.

Мы также достигли согласия по завершению работы над восемью двусторонними документами, в частности относительно совместного контроля на пунктах пропуска. Надеемся подписать их до конца этого года