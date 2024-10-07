Украина и Словакия начали вторые межправительственные консультации: о чем будут говорить
Киев • УНН
Украина и Словакия начали вторые межправительственные консультации. Обсуждаются практические шаги по реализации Формулы мира, энергетические и инфраструктурные проекты, а также подписание двусторонних документов.
В понедельник, 7 октября, Украина и Словакия проводят вторые межправительственные консультации. Сегодня в частности речь пойдет о практических шагах по реализации Формулы мира президента Украины. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
Детали
Шмыгаль рассказал, что Украина со Словакией страны достигли прогресса в выполнении Дорожной карты совместных действий, которую подписали по итогам предыдущих консультаций. Сейчас некоторые из шагов выполнены полностью, некоторые - на завершающем этапе.
Страны также продвинулись в вопросах реализации энергетических и инфраструктурных проектов.
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Обсудим практические шаги по реализации Формулы мира Президента Украины. Подчеркнул, что для реализации всех наших проектов и для защиты нашего европейского дома необходимо обеспечить победу и справедливый мир для Украины
Он также отметил, что Словацкое правительство недавно одобрило Рамочную программу участия в восстановлении Украины. Глава правительства убежден, что совместные проекты в энергетике, транспорте и инфраструктуре будут способствовать развитию приграничных регионов.
Мы также достигли согласия по завершению работы над восемью двусторонними документами, в частности относительно совместного контроля на пунктах пропуска. Надеемся подписать их до конца этого года
Напомним,
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что будет блокировать вступление Украины в НАТО, пока он у власти. Он считает, что членство Украины в Альянсе может привести к третьей мировой войне.