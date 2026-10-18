Україна та НАТО створили ШІ для прогнозування атак БПЛА

Сили оборони України та НАТО розробили ШІ-моделі для прогнозування ударів ворожих БПЛА та планування артилерії. Про це повідомив Спільний центр аналізу, підготовки та навчання (JATEC) НАТО, передає УНН.

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Ці моделі призначені для прогнозування ударів ворожих БПЛА поблизу лінії бойового зіткнення та планування застосування української артилерії.

Як зазначили у Генеральному штабі ЗСУ, перша модель прогнозує застосування ворожих БпЛА на основі аналізу накопичених даних, погодних умов і поточної ситуації на полі бою. Її вже перевірили на реальних масивах даних, доопрацювали та підготували до інтеграції в системи ситуаційної обізнаності Збройних Сил України.

Друга модель допомагає планувати застосування артилерії, автоматично формуючи та оцінюючи можливі варіанти дій. Її прототип передали Силам оборони України для тестування та верифікації.

За умови успішного тестування та валідації модель має потенціал для впровадження в інших бойових підрозділах Збройних сил України, які беруть участь у веденні бою з противником, зазначили в JATEC.

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