Украина и НАТО создали ИИ для прогнозирования атак БПЛА
Киев • УНН
Украина и НАТО разработали ИИ-модели для прогнозирования ударов БПЛА и планирования артиллерии. Их тестируют и готовят к интеграции.
Силы обороны Украины и НАТО разработали ИИ-модели для прогнозирования ударов вражеских БПЛА и планирования артиллерии. Об этом сообщил Объединённый центр анализа, подготовки и обучения (JATEC) НАТО, передаёт УНН.
Детали
Эти модели предназначены для прогнозирования ударов вражеских БПЛА вблизи линии боевого соприкосновения и планирования применения украинской артиллерии.
Как отметили в Генеральном штабе ВСУ, первая модель прогнозирует применение вражеских БПЛА на основе анализа накопленных данных, погодных условий и текущей ситуации на поле боя. Её уже проверили на реальных массивах данных, доработали и подготовили к интеграции в системы ситуационной осведомлённости Вооружённых сил Украины.
Вторая модель помогает планировать применение артиллерии, автоматически формируя и оценивая возможные варианты действий. Её прототип передали Силам обороны Украины для тестирования и верификации.
При условии успешного тестирования и валидации модель имеет потенциал для внедрения в других боевых подразделениях Вооружённых сил Украины, участвующих в ведении боя с противником, отметили в JATEC.
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