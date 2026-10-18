Украина и НАТО создали ИИ для прогнозирования атак БПЛА

Атака на Киев: две станции метро утром будут закрыты

Ракетная атака на Киев: повреждена станция метро на левом берегу

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