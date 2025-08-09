$41.460.00
Ексклюзив
14:11 • 13591 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
13:49 • 41356 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 51984 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 216934 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 118883 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 278450 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 261679 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 103831 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 146697 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 78213 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
Україна та Фінляндія мають найдовші у Європі кордони з рф: Зеленський скоординував позиції зі Стуббом для продуктивної роботи із США

Київ • УНН

 • 1584 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії Александром Стуббом. Лідери скоординували позиції заради максимально продуктивної спільної роботи зі США та обговорили відповідь на агресію рф.

Україна та Фінляндія мають найдовші у Європі кордони з рф: Зеленський скоординував позиції зі Стуббом для продуктивної роботи із США

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії Александром Стуббом. Лідери скоординували позиції заради максимально продуктивної спільної роботи із США, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Деталі

Президент України наголосив: важливо, що Америка має рішучість і можливість завершити війну, Україна вітає прагнення Президента США Дональда Трампа закінчити вбивства. Зеленський зазначив, що треба діяти мудро та скоординовано, щоб відповісти росії на її бажання затягнути війну й зібрати більше територіальної здобичі.

Важливо, щоб росіянам не вдалося обманути нікого ще раз: Зеленський обговорив дипломатичну ситуацію з Макроном09.08.25, 15:21 • 2554 перегляди

Зеленський подякував Стуббу за підтримку й зазначив, що Україна та Фінляндія мають найдовші у Європі кордони з росією і народи обох держав добре знають, які загрози це означає.

Президенти України та Фінляндії домовились і надалі працювати разом заради спільної безпеки, резюмували в ОП.

Головне, щоб росія знову нікому не навʼязала своїх нереалістичних умов: Зеленський поговорив із прем'єром Іспанії09.08.25, 17:40 • 2338 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Александр Стубб
Дональд Трамп
Фінляндія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки