Україна та Фінляндія мають найдовші у Європі кордони з рф: Зеленський скоординував позиції зі Стуббом для продуктивної роботи із США
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії Александром Стуббом. Лідери скоординували позиції заради максимально продуктивної спільної роботи зі США та обговорили відповідь на агресію рф.
Деталі
Президент України наголосив: важливо, що Америка має рішучість і можливість завершити війну, Україна вітає прагнення Президента США Дональда Трампа закінчити вбивства. Зеленський зазначив, що треба діяти мудро та скоординовано, щоб відповісти росії на її бажання затягнути війну й зібрати більше територіальної здобичі.
Зеленський подякував Стуббу за підтримку й зазначив, що Україна та Фінляндія мають найдовші у Європі кордони з росією і народи обох держав добре знають, які загрози це означає.
Президенти України та Фінляндії домовились і надалі працювати разом заради спільної безпеки, резюмували в ОП.
