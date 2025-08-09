Украина и Финляндия имеют самые длинные в Европе границы с рф: Зеленский скоординировал позиции со Стуббом для продуктивной работы с США
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Финляндии Александром Стуббом. Лидеры скоординировали позиции ради максимально продуктивной совместной работы с США и обсудили ответ на агрессию рф.
Детали
Президент Украины подчеркнул: важно, что Америка имеет решимость и возможность завершить войну, Украина приветствует стремление Президента США Дональда Трампа закончить убийства. Зеленский отметил, что нужно действовать мудро и скоординированно, чтобы ответить россии на ее желание затянуть войну и собрать больше территориальной добычи.
Зеленский поблагодарил Стубба за поддержку и отметил, что Украина и Финляндия имеют самые длинные в Европе границы с россией и народы обоих государств хорошо знают, какие угрозы это означает.
Президенты Украины и Финляндии договорились и в дальнейшем работать вместе ради общей безопасности, резюмировали в ОП.
