Украина и Финляндия имеют самые длинные в Европе границы с рф: Зеленский скоординировал позиции со Стуббом для продуктивной работы с США

$41.460.00
48.280.00
ukenru
Эксклюзив
14:11 • 12155 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
13:49 • 35344 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 48202 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 208867 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 115547 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 272972 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 257190 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 103556 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 146486 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 78182 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2.3м/с
47%
754мм
Популярные новости
Украина синхронизировала с США санкции этого года против рф: Зеленский ввел в действие решение СНБО9 августа, 07:36 • 49345 просмотра
"россия не должна быть вознаграждена за начало этой войны" - Сибига о территориальных уступках9 августа, 07:55 • 22539 просмотра
В татарстане ввели режим "Ковер" из-за угрозы дронов: сообщают, что под ударом - завод по производству "шахедов"Video9 августа, 08:59 • 26794 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф неправильно понял путина - Bild9 августа, 09:42 • 40007 просмотра
Выход с Донбасса грозит потерей "пояса крепостей", который сдерживал рф 11 лет - ISW9 августа, 09:59 • 49792 просмотра
публикации
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo8 августа, 14:38 • 272944 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto8 августа, 14:30 • 168481 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 257172 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 257695 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 181853 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кир Стармер
Джей Ди Вэнс
Дэвид Лэмми
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Великобритания
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo15:20 • 10939 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo13:49 • 35306 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 257695 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 209609 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 220034 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
ТикТок
Instagram
Бильд

Украина и Финляндия имеют самые длинные в Европе границы с рф: Зеленский скоординировал позиции со Стуббом для продуктивной работы с США

Киев • УНН

 • 1158 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Финляндии Александром Стуббом. Лидеры скоординировали позиции ради максимально продуктивной совместной работы с США и обсудили ответ на агрессию рф.

Украина и Финляндия имеют самые длинные в Европе границы с рф: Зеленский скоординировал позиции со Стуббом для продуктивной работы с США

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Финляндии Александром Стуббом. Лидеры скоординировали позиции ради максимально продуктивной совместной работы с США, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Президент Украины подчеркнул: важно, что Америка имеет решимость и возможность завершить войну, Украина приветствует стремление Президента США Дональда Трампа закончить убийства. Зеленский отметил, что нужно действовать мудро и скоординированно, чтобы ответить россии на ее желание затянуть войну и собрать больше территориальной добычи.

Важно, чтобы россиянам не удалось обмануть никого еще раз: Зеленский обсудил дипломатическую ситуацию с Макроном09.08.25, 15:21 • 2440 просмотров

Зеленский поблагодарил Стубба за поддержку и отметил, что Украина и Финляндия имеют самые длинные в Европе границы с россией и народы обоих государств хорошо знают, какие угрозы это означает.

Президенты Украины и Финляндии договорились и в дальнейшем работать вместе ради общей безопасности, резюмировали в ОП.

Главное, чтобы россия снова никому не навязала своих нереалистичных условий: Зеленский поговорил с премьером Испании09.08.25, 17:40 • 1994 просмотра

Антонина Туманова

политикаНовости Мира
Александр Стабб
Дональд Трамп
Финляндия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты