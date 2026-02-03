Україна стикається з дефіцитом арктичного дизелю через негоду в Польщі: що робити водіям

$42.970.16
50.910.12
ukenru
09:22 • 7184 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
09:16 • 13763 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
08:20 • 14824 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
07:02 • 16861 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
05:28 • 20497 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 29510 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 38882 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 27638 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
2 лютого, 18:38 • 48192 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
2 лютого, 18:37 • 23983 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−13°
1м/с
65%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Енергетичне перемир'я" в дії – росія б'є ракетами по інфраструктурі: використано "Циркон", "Х-32" та "Іскандер-М" – монітори3 лютого, 00:29 • 26203 перегляди
У Харкові через масовану атаку на енергетику зливають систему опалення у 820 будинках3 лютого, 01:43 • 30618 перегляди
ЗСУ ліквідували 760 окупантів та понад 50 артилерійських систем протягом добиPhoto04:49 • 5996 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися06:30 • 25852 перегляди
Провідна ТЕЦ Харкова зазнала важких пошкоджень, відновлення неможливе - депутат міськради09:06 • 11592 перегляди
Публікації
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися06:30 • 25883 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 48165 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 35111 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт 2 лютого, 15:28 • 38624 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 102012 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Денис Шмигаль
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Дніпропетровська область
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 20642 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video2 лютого, 16:54 • 21939 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo2 лютого, 16:01 • 21541 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo2 лютого, 15:14 • 20371 перегляди
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу2 лютого, 14:27 • 19899 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Шахед-136

Україна стикається з дефіцитом арктичного дизелю через негоду в Польщі: що робити водіям

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Через обмерзання портів та залізничних колій у Польщі, Україна відчуває дефіцит арктичного дизелю. Це спричиняє черги на АЗС, попри відновлення поставок.

Україна стикається з дефіцитом арктичного дизелю через негоду в Польщі: що робити водіям

Через надзвичайні погодні умови на півночі Польщі, внаслідок яких акваторії портів вкриваються кригою, в Україні спостерігається дефіцит арктичного дизелю. Про це повідомив у Facebook директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, передає УНН.

Деталі

Як зазначив, Куюн, у Польщі також обмерзають залізничні колії, що вже паралізувало рух всіх товарних груп залізницею.

Він додав, що сам не зміг заправитись арктичним дизелем на двох станціях ОККО - до того бачив "нулі" на табло АЗС мережі WOG. І хоча з часом пропозиції поновлюються, черги нікуди не поділись і вочевидь найближчим часом високий попит збережеться, підкреслив Куюн.

Всього на покращені морозостійки марки в січні припадало близько 20-25% імпорту дизпального. Решта - стандартний зимовий продукт з нормативною фільтрованістю -20. Як вже показав перший досвід, з витримкою цього нормативу нерідко є питання. Найбільш вразливі зразки з південних НПЗ - Греції та Туреччини

- йдеться в дописі.

Куюн рекомендує українцям під час мінусових температур утриматись від заправки такими партіями.

Нагадаємо

Раніше перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у парламенті заявляв, що в Україні є запаси пального на понад 20 днів й імпорт продовжується.

Євген Устименко

СуспільствоЕкономікаНовини Світу
Морози в Україні
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Соціальна мережа
Греція
Туреччина
Україна
Денис Шмигаль
Польща