Україна стикається з дефіцитом арктичного дизелю через негоду в Польщі: що робити водіям

Через надзвичайні погодні умови на півночі Польщі, внаслідок яких акваторії портів вкриваються кригою, в Україні спостерігається дефіцит арктичного дизелю. Про це повідомив у Facebook директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, передає УНН.

Деталі

Як зазначив, Куюн, у Польщі також обмерзають залізничні колії, що вже паралізувало рух всіх товарних груп залізницею.

Він додав, що сам не зміг заправитись арктичним дизелем на двох станціях ОККО - до того бачив "нулі" на табло АЗС мережі WOG. І хоча з часом пропозиції поновлюються, черги нікуди не поділись і вочевидь найближчим часом високий попит збережеться, підкреслив Куюн.

Всього на покращені морозостійки марки в січні припадало близько 20-25% імпорту дизпального. Решта - стандартний зимовий продукт з нормативною фільтрованістю -20. Як вже показав перший досвід, з витримкою цього нормативу нерідко є питання. Найбільш вразливі зразки з південних НПЗ - Греції та Туреччини - йдеться в дописі.

Куюн рекомендує українцям під час мінусових температур утриматись від заправки такими партіями.

Нагадаємо

Раніше перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у парламенті заявляв, що в Україні є запаси пального на понад 20 днів й імпорт продовжується.