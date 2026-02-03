$42.970.16
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
Россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицы
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировали
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Украина сталкивается с дефицитом арктического дизеля из-за непогоды в Польше: что делать водителям

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Из-за обледенения портов и железнодорожных путей в Польше Украина испытывает дефицит арктического дизеля. Это вызывает очереди на АЗС, несмотря на возобновление поставок.

Украина сталкивается с дефицитом арктического дизеля из-за непогоды в Польше: что делать водителям

Из-за чрезвычайных погодных условий на севере Польши, в результате которых акватории портов покрываются льдом, в Украине наблюдается дефицит арктического дизеля. Об этом сообщил в Facebook директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, передает УНН.

Детали

Как отметил Куюн, в Польше также обмерзают железнодорожные пути, что уже парализовало движение всех товарных групп по железной дороге.

Он добавил, что сам не смог заправиться арктическим дизелем на двух станциях ОККО - до этого видел "нули" на табло АЗС сети WOG. И хотя со временем предложения возобновляются, очереди никуда не делись и очевидно в ближайшее время высокий спрос сохранится, подчеркнул Куюн.

Всего на улучшенные морозостойкие марки в январе приходилось около 20-25% импорта дизтоплива. Остальное - стандартный зимний продукт с нормативной фильтруемостью -20. Как уже показал первый опыт, с выдержкой этого норматива нередко есть вопросы. Наиболее уязвимы образцы с южных НПЗ - Греции и Турции

- говорится в сообщении.

Куюн рекомендует украинцам во время минусовых температур воздержаться от заправки такими партиями.

Напомним

Ранее первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в парламенте заявлял, что в Украине есть запасы топлива на более чем 20 дней и импорт продолжается.

Евгений Устименко

Морозы в Украине
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Социальная сеть
Греция
Турция
Украина
Денис Шмыгаль
Польша