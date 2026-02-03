Украина сталкивается с дефицитом арктического дизеля из-за непогоды в Польше: что делать водителям

Из-за чрезвычайных погодных условий на севере Польши, в результате которых акватории портов покрываются льдом, в Украине наблюдается дефицит арктического дизеля. Об этом сообщил в Facebook директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, передает УНН.

Детали

Как отметил Куюн, в Польше также обмерзают железнодорожные пути, что уже парализовало движение всех товарных групп по железной дороге.

Он добавил, что сам не смог заправиться арктическим дизелем на двух станциях ОККО - до этого видел "нули" на табло АЗС сети WOG. И хотя со временем предложения возобновляются, очереди никуда не делись и очевидно в ближайшее время высокий спрос сохранится, подчеркнул Куюн.

Всего на улучшенные морозостойкие марки в январе приходилось около 20-25% импорта дизтоплива. Остальное - стандартный зимний продукт с нормативной фильтруемостью -20. Как уже показал первый опыт, с выдержкой этого норматива нередко есть вопросы. Наиболее уязвимы образцы с южных НПЗ - Греции и Турции - говорится в сообщении.

Куюн рекомендует украинцам во время минусовых температур воздержаться от заправки такими партиями.

Напомним

Ранее первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в парламенте заявлял, что в Украине есть запасы топлива на более чем 20 дней и импорт продолжается.