Ексклюзив
13:54
Онлайн-моніторинг азартних ігор: в PlayCity пояснили, як працюватиме і коли запуск
Ексклюзив
13:45
"Не ангели святі": Експерт пояснив, чому потрібно посилити контроль за НАБУ
13:08
Україна повернула 185 захисників з російського полону, серед них оборонці Маріуполя і ЧАЕС - Зеленський
Ексклюзив
12:31
Як українцям за кордоном здати ДНК-зразки для пошуку безвісти зниклих: в МВС дали відповідь
2 жовтня, 09:13
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
2 жовтня, 07:38
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
2 жовтня, 06:36
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
2 жовтня, 05:53
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
2 жовтня, 05:30
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій
2 жовтня, 03:16
ЄС готує жорсткіші санкції проти росії - Фон дер Ляєн
Україна працює над тим, щоб захищати електричні підстанції, як ядерні об’єкти – Держатомрегулювання

Київ • УНН

 • 662 перегляди

Голова Держатомрегулювання Олег Коріков повідомив, що місія МАГАТЕ розробляє алгоритми захисту критичних об'єктів енергосистеми. Це дозволить захищати електричні підстанції за принципом ядерних об'єктів.

Україна працює над тим, щоб захищати електричні підстанції, як ядерні об’єкти – Держатомрегулювання

За словами Олега Корікова, голови Держатомрегулювання, Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України, місія МАГАТЕ визначає критичні об’єкти енергосистеми та напрацьовує алгоритми їхнього захисту подібний до захисту ядерних об'єктів, пише УНН.

Деталі

Зараз працює аналітична місія МАГАТЕ, яка встановлює алгоритми, як визначаються критично важливі для безпеки об’єкти критичної енергосистеми і, відповідно, ми будемо мати ґрунт, щоб так само захищати електричні підстанції, як ядерні об’єкти

– сказав Олег Коріков.

Раніше УНН писав, що Запорізька АЕС дев'ять днів працює без зовнішнього живлення через пошкодження лінії, системи безпеки підтримуються дизель-генераторами.

Нагадаємо

Олег Коріков заявив, що ситуація аварійна і може перерости в катастрофу, якщо не відновити подачу електроенергії.

При цьому окупанти заявляють про неможливість ремонту на Запорізькій АЕС через "воєнні дії", що підтверджує МАГАТЕ. 

Альона Уткіна

Новини СвітуТехнології
Електроенергія
Міжнародне агентство з атомної енергії
Україна