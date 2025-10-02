Україна працює над тим, щоб захищати електричні підстанції, як ядерні об’єкти – Держатомрегулювання
Київ • УНН
Голова Держатомрегулювання Олег Коріков повідомив, що місія МАГАТЕ розробляє алгоритми захисту критичних об'єктів енергосистеми. Це дозволить захищати електричні підстанції за принципом ядерних об'єктів.
За словами Олега Корікова, голови Держатомрегулювання, Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України, місія МАГАТЕ визначає критичні об’єкти енергосистеми та напрацьовує алгоритми їхнього захисту подібний до захисту ядерних об'єктів, пише УНН.
Деталі
Зараз працює аналітична місія МАГАТЕ, яка встановлює алгоритми, як визначаються критично важливі для безпеки об’єкти критичної енергосистеми і, відповідно, ми будемо мати ґрунт, щоб так само захищати електричні підстанції, як ядерні об’єкти
Раніше УНН писав, що Запорізька АЕС дев'ять днів працює без зовнішнього живлення через пошкодження лінії, системи безпеки підтримуються дизель-генераторами.
Нагадаємо
Олег Коріков заявив, що ситуація аварійна і може перерости в катастрофу, якщо не відновити подачу електроенергії.
При цьому окупанти заявляють про неможливість ремонту на Запорізькій АЕС через "воєнні дії", що підтверджує МАГАТЕ.