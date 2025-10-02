Украина работает над тем, чтобы защищать электрические подстанции, как ядерные объекты – Госатомрегулирование
Киев • УНН
Глава Госатомрегулирования Олег Кориков сообщил, что миссия МАГАТЭ разрабатывает алгоритмы защиты критических объектов энергосистемы. Это позволит защищать электрические подстанции по принципу ядерных объектов.
По словам Олега Корикова, главы Госатомрегулирования, Главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины, миссия МАГАТЭ определяет критические объекты энергосистемы и нарабатывает алгоритмы их защиты, подобный защите ядерных объектов, пишет УНН.
Подробности
Сейчас работает аналитическая миссия МАГАТЭ, которая устанавливает алгоритмы, как определяются критически важные для безопасности объекты критической энергосистемы и, соответственно, мы будем иметь почву, чтобы так же защищать электрические подстанции, как ядерные объекты
Ранее УНН писал, что Запорожская АЭС девять дней работает без внешнего питания из-за повреждения линии, системы безопасности поддерживаются дизель-генераторами.
Напомним
Олег Кориков заявил, что ситуация аварийная и может перерасти в катастрофу, если не восстановить подачу электроэнергии.
При этом оккупанты заявляют о невозможности ремонта на Запорожской АЭС из-за "военных действий", что подтверждает МАГАТЭ.